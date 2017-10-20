«Деньги — не цель жизни, а просто бумажки». Лучшие цитаты Шлеменко

Источник: Спорт-Экспресс

О популярности

— Дело в том, что сейчас у меня есть то, чего раньше не было. У меня очень много… Назовем их поклонниками.

— Ни в коем случае не претендую на право называться самым лучшим или каким-то еще в том же духе. Ну, а мнения людей мне, не скрою, приятны. Конечно, буду стараться соответствовать. Хотя это очень большая ответственность — занять нишу, которую долгие годы занимал Федор Емельяненко.

О допинге

— Теперь я могу смело сказать, что допинг-контроль существует только для того, чтобы отстранять неугодных, когда нужно. Я даже не мог предположить, что человек, который ничего не употребляет, может быть так подло обвинен. В моем случае все было подготовлено, я думаю.

— Я знаю, что обострилась политическая обстановка между Россией и США, начались какие-то непонятные вещи. Я никогда не употреблял допинг, и вдруг меня записали в список самых жестких нарушителей. Это просто смешно! Дело было просто сфабриковано. То же самое можно сказать о сборной России по легкой атлетике.

О trash-talk и уважении

— Не люблю, когда trash-talk неуважительный, когда переходят на какие-то оскорбления. Когда злюсь, могу совершать ошибки. Эту ярость не удается контролировать. Вот, к примеру, Василевский меня вывел из себя — чем закончился бой? Моим разбитым лицом, хотя я и победил — слишком хотел избить его, из-за этого пропускал и делал ошибки. Когда нет контроля — победа дается сложнее, ведь ты не обращаешь внимания на защиту, просто хочется взять человека и…

— Очень не люблю, когда не уважают. В начале карьеры я победил ингушского бойца — и тут же на меня накинулась большая группа людей. Пришлось отбиваться.

— Бой — это война, где некоторые стремятся прийти к успеху всеми доступными способами.

О Макрегоре и Мейвезере

— Мне показалось, что Конор просто вышел за чеком. И даже особо не старался. Впрочем, я предполагал, что примерно так и будет.

— Конор должен был хоть чуть-чуть получить, понимаете? А так — у него даже синяков нет. Что это за бой такой?

— Мне Мейвезер не нравится. Не люблю сделанных спортсменов. Тех, кому подбирают соперников попроще, чью карьеру ведут, как какой-то проект.

О деньгах

— Не деньги главное в жизни, а честь. Если мы будем думать об этом, наша жизнь изменится в лучшую сторону. К сожалению, для многих деньги выходят на первый план, но люди забыли, что это просто бумажки, и они целью жизни быть не могут.

О патриотизме

— Я считаю себя патриотом, и не имею цели любой ценой свалить из своей страны. Пускай она там плохая, не плохая… Уехать из своего города, кинуть всех и наплевать на всех — я этого не хочу делать. Хочу изменить жизнь к лучшему там, где я родился. Чтобы к нам ехали, чтобы на нас равнялись.

— Нас, россиян, намеренно обманывают, заставляют нас ненавидеть друг друга — телевидение, американские фильмы и вся пропаганда, которая формирует одно устойчивое мнение, что человек человеку волк. Это неправильно. Я хочу изменить эту ситуацию, чтобы русские люди объединились, чтобы мы не теряли наш национальный дух.

— Российские паспорта для Роя Джонса и Монсона? Я к этому очень плохо отношусь. Считаю, это просто унизительно. То, что гражданством нашей страны так легко разбрасываются — унизительно. У нас есть множество соотечественников из бывшего СССР, которые родились еще в Союзе, прожили всю жизнь в России, но не могут получить гражданство.

О футболе

— Нужно, чтобы госкорпорации вкладывали средства в ММА, а не в футбол. Мне не нравится, как ведут себя многие футболисты. Особенно раздражает отношение к болельщикам. Да и выиграть они ничего толком не могут, терпят поражения от тех, кому вообще нельзя проигрывать.

Об алкоголе

— Алкоголь — это реальное орудие геноцида. Я только что гулял с дочкой у нас на Московке и на каждом шагу видел дикую картину: родители с колясками — в зубах сигареты, в руках пиво. С этими людьми бесполезно разговаривать: они плодят армию больных, которых потом придётся лечить здоровым. «Сухой закон» нужен не то что сегодня — он нужен был ещё позавчера.

О вегетарианстве

Наверное, вегетарианство — это правильно. Животных убивают, и это не очень правильно. Людей все больше, животных меньше, когда их не останется — будем есть друга?

По материалам «Спорт-Экспресс», Sports.ru, bloodandsweat.ru, Лента.ру