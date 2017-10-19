Идеальный «Шторм» сметет Мусаси? Все о бое Шлеменко

Источник: Спорт-Экспресс

Бой пройдет на арене «Мохеган-Сан» в Анкасвилле. В соперниках у Шлеменко — Гегард Мусаси, голландец армянского происхождения по прозвищу «Ловец Снов». Который, кстати, дебютирует в Bellator.

СТАТУС АНДЕРДОГА ШЛЕМЕНКО НЕ ПУГАЕТ

Бой будет интересным и бескомпромиссным — оба соперника известны не только своими техническими навыками, но и характером. Победа в этом поединке позволит войти в число лучших среди средневесов. Эксперты отдают преимущество голландскому бойцу, однако статус андердога для Шлеменко не является какой-либо психологической проблемой. Он уже достаточно опытен и подобными вещами, равно как и выпадами соперника на тему допинговых проверок, его не сбить с толку.

Да и сам россиянин, кстати, экс-чемпион организации, признает — будет на что посмотреть: «Думаю, что это будет самый брутальный бой из всех, которые случались в клетке Bellator».

Шлеменко готовился к поединку в Калифорнии с тренером Джейсоном Парило, сгонял вес, а результаты демонстрировал подписчикам в соцсетях. Оставалось несколько килограмм, но это для него — привычное дело. На стороне россиянина — семь побед подряд в последних семи боях. А еще один приятный факт из биографии — недавно его супруга родила третьего ребенка. И теперь большая семья вчетвером переживает за отца и ждет его домой с победой. Тем не менее, бой будет одним из самых серьезных в карьере Шлеменко.

Сам он считает, что победа даст ему право называться чемпионом несмотря на то, что бой не является титульным, а пояс принадлежит бразильцу Рафаэлу Карвалью.

«Никакого неуважения к Карвальо или его следующему сопернику Алессио Сакаре, но, думаю, что настоящий чемпион Bellator определится в моём поединке с Мусаси. У меня нет неуважения к другим парням, но я уверен, что наш поединок более важный. Мусаси — действительно большой средневес, и в этом я вижу для себя определённую трудность. Но я профессионал и ради этого тренируюсь. Я буду готов, и его габариты не станут для меня большой проблемой. Я проиграл Тито Ортису не из-за разницы в габаритах. У меня были собственные проблемы, которые стоили мне победы», — цитирует бойца Sherdog.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОСПОРИТ ЗА ТИТУЛ?

Мусаси родился в Тегеране, он этнический армянин и свои корни помнит и ими гордится. Взять хотя бы его второе прозвище — «Армянский Ассасин», то есть убийца. Иногда в клетке он производит именно такое впечатление, а его недюжинные способности в ММА испытали на себе многие успешные бойцы современности. До появления в Bellator он выступал в UFC, где сделал неплохую карьеру — девять побед и три поражения, а до этого выигрывал титулы в других чемпионатах и бил опасных ребят. По количеству побед в послужном списке он уступает Шлеменко, но опыта ему не занимать.

Мусаси уверен в досрочной победе. Надо признать, небезосновательно — свои последние четыре поединка он завершил нокаутом. По словам Мусаси, этот бой важен еще и потому, что Шлеменко в прошлом был чемпионом Bellator. А чтобы побеждать чемпионов, сначала нужно пройти россиянина.