Возвращение «Легенды» Лобова и дебют Эмеева: за кем ещё следить в выходные

В ближайшие выходные состоятся два видных турнира в смешанных единоборствах и один крупный вечер бокса. 21 октября утром (по московскому времени) в главном бою Bellator 185 Александр Шлеменко (56−9−1NC) выйдет в клетку вместе с Гегардом Мусаси (42−6−2). Вечером того же дня в Гданьске (Польша) на UFC FIGHT NIGHT 118 выступят ещё двое россиян — Артём Лобов (13−13−1) и Рамазан Эмеев (15−3). И, наконец, утром 22 октября в последнем четвертьфинале World Boxing Super Series среди боксёров первого тяжёлого веса на ринг выйдет Мурат Гассиев (24−0−0, 17 KO). Соперником непобеждённого российского боксёра станет польский ветеран Кшиштоф Влодарчик (53−3−1, 37 KO).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BaaSFFFlUz5/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gegard Mousasi (@mousasi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-19T01:10:44+00:00">Окт 18 2017 в 6:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Bellator 185. Гегард Мусаси — Александр Шлеменко, рейтинговый бой в среднем весе

К уже обозначенным раскладам добавим, что Гегард Мусаси самый опасный и титулованный соперник в карьере Александра Шлеменко. Мусаси — бывший чемпион Strikeforce в полутяжёлом весе, Dream в среднем и полутяжёлом весовых категориях и обладатель пояса в той же средней весовой по версии Cage Warriors. Последние четыре года Гегард с переменным успехом выступал в UFC. Вернее, так можно было бы охарактеризовать первые бои голландского армянина в лучшей лиге мира: статистика Мусаси после первых четырёх выходов в октагон составляла две победы при двух поражениях. Однако начиная с поединка с Дэном Хендерсоном Гегард по-настоящему освоился в среднем весе UFC и за следующие два года набил впечатляющий рекорд 7−1.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко в субботу выйдет в клетку уже в 67-й раз — весьма солидный показатель для 33-летнего атлета. Сегодня карьера омского бойца переживает новый взлёт: позади остался допинговый скандал, из-за которого нашего лучшего средневеса хотели дисквалифицировать на три года. С момента разбирательств с калифорнийской атлетической комиссией Шлеменко успел четырежды победить на родине (побиты дважды Вячеслав Василевский и по разу Пол Брэдли и Брэндон Хэлси) и удачно вернуться в Bellator, нокаутировав Кендалла Гроува.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Baa8XtqD97e/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?UFC?Artem Lobov vs Fili?#молот#ufcgdansk#ufcfightnight#m1global#dagestan#ufc#conormcgregor#khabibnurmagomedov#tonyferguson#ufc216#ufc217#wrestling#bjj#boxing#russia#ireland#usa#lobov#artemlobov#ireland#follow4follow#like4like#подписывайтесь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ꮃ٥ᏒιƊחℯѡᏕ_ℳℳᎯ ™ (@worldnewsmma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-19T07:20:16+00:00">Окт 19 2017 в 12:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

UFC FIGHT NIGHT 118. Артём Лобов — Андре Фили, рейтинговый бой в полулёгком весе



Артём Лобов уже давно является одним из самых популярных бойцов российского Рунета. Зрелищный рубака, известный по многолетней дружбе с Конором Макгрегором, не первый год носит прозвище Легенда.

При этом отношение к Лобову со стороны нашей аудитории можно назвать стёбным лишь наполовину. С одной стороны, Артёма считают бойцом, попавшим в UFC благодаря дружбе с главной звездой лиги, с другой — Лобов своими выступлениями доказывает, что достоин драться на высоком уровне, даже несмотря на не самый солидный послужной список — 13−13−1.



Последний раз Русский Молот (основное, но лишь второе по популярности прозвище Лобова) выходил в октагон в бою с топовым Кабом Суонсоном. Поединок получился феерическим: Лобов, несмотря на поражение единогласным решением судей, сумел забрать первый раунд и составить конкуренцию в четырёх последующих. Учитывая, что Суонсон всю свою карьеру считается одним из главных претендентов полулёгкого веса, конкурентный бой с ним — настоящее достижение для любого атлета из-за пределов топ-15.

В субботу вечером Артёму Лобову предстоит подраться с Андре Фили, проигравшим Кэлвину Каттару в июле этого года. Поединок с крепким, но не звёздным оппонентом — отличная возможность для Лобова вернуться в победную серию и заслужить в будущем встречу с новым топом.

UFC FIGHT NIGHT 118. Сэм Алви — Рамазан Эмеев, рейтинговый бой в среднем весе



Дебют экс-чемпиона M-1 в среднем весе Рамазана Эмеева — одно из важнейших событий российского ММА в ближайшее время. Дагестанский боец давно заслужил право помериться силами с лучшими представителями среднего веса на планете. И бой с Сэмом Алви — отличное начало карьеры в UFC: американец лишь единожды проигрывал в последних шести боях, а последнюю победу Алви одержал над бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Рашадом Эвансом. Если Эмеев покажет лучшее, на что способен и одолеет в дебюте столь серьёзного оппонента, то путь к вершине среднего веса UFC может получиться не особенно долгим. Бывший чемпион одной из крупнейших организаций Европы и так наверняка на хорошем счету за океаном, а победа над вполне успешным ветераном лучшей лиги мира только укрепит высокий статус Эмеева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZRB0qwBWIf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#gassievwlodarczyk taking place 10.21 @prucenter as part of the @wbsuperseries tickets available on ticketmaster.com! #alitrophy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ringstar Sports (@ringstar) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-20T14:24:07+00:00">Сен 20 2017 в 7:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

WBSS. Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик, ¼ финала среди боксёров первого тяжёлого веса.