Академию единоборств откроют в Екатеринбурге в мае 2018 года

«Сейчас открытие академии единоборств в Екатеринбурге планируется на начало мая. Там будут представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг. Это делается для детей и сборной команды Русской медной компании (РМК). Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором», — сказал он, не уточнив сумму инвестиций в объект.

По словам Титова, сейчас идет работа по подбору тренерского состава. «Возможно это будут не только специалисты с Урала, но и ведущие российские и мировые специалисты. Также мы сейчас ведем переговоры с рядом мировых и российских звезд спорта для участия в церемонии открытия», — пояснил он.