Джош Реттингхаус сразится с Александром Лунгой на турнире M-1 Challenge 85

В его рамках пройдёт бой между американцем Джошем Реттингхаусом (15−4) и украинцем Александром Лунгой (21−10).



«Александр Лунга из тех бойцов, что действуют по принципу «чем чаще бои, тем лучше». Всего за шесть лет он провёл 31 профессиональный бой, помимо этого собрав солидную коллекцию титулов в боевом самбо. В рейдже M-1 Challenge до сих пор он выступил лишь однажды — ровно год назад, на турнире M-1 Challenge 72, который состоялся также в Москве. Тогда в кровавом упорном бою ему удалось победить Баира Штепина. Теперь, спустя год, украинский боец получает новый шанс закрепиться в ростере бойцов M-1 Global, и для этого ему предстоит выйти против одного из топовых бойцов организации.