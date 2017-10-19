Драка в Анкасвилле. Все о турнире Bellator 185, где Шлеменко сразится с Мусаси

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Секс сокращает жизнь
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Маккаби Тель-Авив
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
12:24 (мск), источник: Советский спорт

Драка в Анкасвилле. Все о турнире Bellator 185, где Шлеменко сразится с Мусаси

Что? Где? Когда? Все о бойцовском шоу в США, где «зажигать» будут россиянин и армянин.

Источник: Советский спорт

Уже в эту субботу в Анкасвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 185, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко сразится против голландца Гегарда Мусаси. «Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.

Читайте также
Александр Шлеменко: Победитель нашего боя с Мусаси станет настоящим чемпионом Bellator

Где состоится турнир.

Мохеган Сан Арена — спортивно-развлекательный комплекс, расположенный в Анкасвилле (Коннектикут, США).

Площадь составляет 2 800 кв.м, высота 120 м.

Комплекс прилагался к сети казино «Мохеган Сан», здесь проводились различного вида конкурсы, устраивались концерты многих артистов. С 2003 года арена в основном используется как домашняя площадка для баскетбольной команды «Коннектикут Сан» из WNBA.

Здесь проходили Матчи всех звезд WNBA (2005, 2009, 2013). Также арена принимала соревнования по рестлингу WWE SmackDown и WWE NXT: 2010 и 2011.

Файткард турнира.

Сказать, что в файткарде турнира собраны сильнейшие бойцы промоушена — все равно, что соврать. Однозначно, арена в Акасвилле будет заполнена, но зрители придут смотреть только на главное событие вечера. Шлеменко и Мусаси почти ровесники. Первому 33 года, второму — 32. Оба сейчас находятся в прекрасной физической форме, оба — гиперактивные спортсмены. На двоих они провели 116 поединков по правилам ММА.

В рамках турнира пройдут два женских поединка. Промоушен активно «тащит» к вершинам красотку Хезер Харди, которая проведет второй бой в карьере. Ее соперницей станет Кристина Уильямс, не имеющая опыта выступления в профессиональном ММА. В другой женской схватке Ана Джулатон сразится с Лизой Блэйн. Скорее всего, эти имена ничего не скажут российскому зрителю, однако, бои девушек всегда получается бескомпромиссными. Порой «жести» в этих схватках намного больше, чем у самых жестоких бойцов-мужчин.

В файткарде есть спортсмены, которые в будущем могут стать настоящими звездами. Речь идет о Джордане Янге и Фрэнке Сфорзе. Эти парни еще не знаю горечи поражений и соперники у них не такие серьезные. У Сфорзы вообще интересный оппонент подобрался: американец Вовка Клей.

1. Джон Бенедюк (2−1) — Дэн Хэнкок (2−1)
2. Вовка Клей (3−2) — Фрэнк Сфорза (6−0)
3. Кевин Карьер (0−0) — Кастриот Ксема (1−1)
4. Джордан Янг (7−0) — Алек Хубен (5−3)
5. Стив Скрзат (8−9) — Костелло ван Стинис (8−1)
6. Винисиус де Джусус (5−1) — Хоаким Бакли (7−1)
7. Райан Квинн (13−7−1) — Маркус Сурин (4−0)
8. Ана Джулатон (2−2) — Лиза Блэйн (1−0)
9. Хезер Харди (1−0) — Кристина Уильямс (0−0)
10. Нейман Грейси (6−0) — Зак Буча (18−8)
11. Гегард Мусаси (42−6−2) — Александр Шлеменко (56−9).

Читайте также
Саша может выиграть любой бой. Прогноз на поединок Шлеменко — Мусаси

Где смотреть турнир?

Прямую трансляцию запустит телеканал «Матч! Боец». Она начнется в 04:00 по московскому времени и закончится в 06:30. Будут показаны главные поединки турнира. Повтор можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» в субботу в 10:55 по московскому времени.

Прогнозы на бой Мусаси — Шлеменко.

Мусаси был главным фаворитом в гонке за пояс чемпиона UFC, но решил расторгнуть контракт с организацией. Теперь он боец Bellator и дебютирует в лиге против опытнейшего россиянина Александра Шлеменко, для которого бой против голландца будет серьезным испытанием. Вдумайтесь только, на Шлеменко и Мусаси на двоих за свою карьеру провели 115 поединков! Несомненно, в «клетке» оба спортсмена устроят настоящее шоу. Без крови не обойдется. Оба не привыкли сдавать и идти до самого конца. Все или ничего. Фаворитом является Мусаси, но это только на бумаге. Александр уже не раз доказывал букмекерам и экспертам ММА, что будучи андердогом можно уверенно выигрывать любые бои.

Букмекеры считают Мусаси фаворитом в поединке против Шлеменко. Коэффициент на его победу равен 1,47, в то время, как на победу российского спортсмена — 2,5.

Читайте также
Боец Шлеменко отверг обвинения в применении допинга и готов сдать тест в любое время

Слова.

Александр Шлеменко.

— В поединке против Мусаси меня ожидают сложности в виде габаритов Гегарда. Он крупнее и мощнее меня в физическом плане. Мусаси будет этим пользоваться в «клетке». Но, мне не привыкать драться с ребятами, которые больше и сильнее меня. Конечно же, я буду стремиться нокаутировать его. Но я готов и к бою на всю дистанцию. Победа над Мусаси станет одной из самых значимых в моей карьере.

Гегард Мусаси.

— Я знаю, кто он такой, и в курсе, что он был чемпионом Bellator в среднем весе. Смотрел его бои, когда принимал решение, с кем драться. Шлеменко опытен. Он реально крутой спортсмен, и он выходит в «клетку», чтобы устроить настоящую драку. Но я умнее Александра. Он всегда действует однообразно, а я умею приспособиться к сопернику. Думаю, я обладаю лучшими навыками, но это бой, где один удар может изменить все.

 Взгляд из Петербурга: "Победа «Спартака» со счетом 5:1 – не историческое достижение"
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин» в НБА
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Роман Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь