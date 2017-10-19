Драка в Анкасвилле. Все о турнире Bellator 185, где Шлеменко сразится с Мусаси
Что? Где? Когда? Все о бойцовском шоу в США, где «зажигать» будут россиянин и армянин.
Что? Где? Когда? Все о бойцовском шоу в США, где «зажигать» будут россиянин и армянин.
Уже в эту субботу в Анкасвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 185, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко сразится против голландца Гегарда Мусаси. «Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.
Где состоится турнир.
Мохеган Сан Арена —
Площадь составляет 2 800 кв.м, высота 120 м.
Комплекс прилагался к сети казино «Мохеган Сан», здесь проводились различного вида конкурсы, устраивались концерты многих артистов. С 2003 года арена в основном используется как домашняя площадка для баскетбольной команды «Коннектикут Сан» из WNBA.
Здесь проходили Матчи всех звезд WNBA (2005, 2009, 2013). Также арена принимала соревнования по рестлингу WWE SmackDown и WWE NXT: 2010 и 2011.
Файткард турнира.
Сказать, что в файткарде турнира собраны сильнейшие бойцы промоушена — все равно, что соврать. Однозначно, арена в Акасвилле будет заполнена, но зрители придут смотреть только на главное событие вечера. Шлеменко и Мусаси почти ровесники. Первому 33 года, второму — 32. Оба сейчас находятся в прекрасной физической форме, оба — гиперактивные спортсмены. На двоих они провели 116 поединков по правилам ММА.
В рамках турнира пройдут два женских поединка. Промоушен активно «тащит» к вершинам красотку Хезер Харди, которая проведет второй бой в карьере. Ее соперницей станет Кристина Уильямс, не имеющая опыта выступления в профессиональном ММА. В другой женской схватке Ана Джулатон сразится с Лизой Блэйн. Скорее всего, эти имена ничего не скажут российскому зрителю, однако, бои девушек всегда получается бескомпромиссными. Порой «жести» в этих схватках намного больше, чем у самых жестоких
В файткарде есть спортсмены, которые в будущем могут стать настоящими звездами. Речь идет о Джордане Янге и Фрэнке Сфорзе. Эти парни еще не знаю горечи поражений и соперники у них не такие серьезные. У Сфорзы вообще интересный оппонент подобрался: американец Вовка Клей.
1. Джон Бенедюк (2−1) — Дэн Хэнкок (2−1)
2. Вовка Клей (3−2) — Фрэнк Сфорза (6−0)
3. Кевин Карьер (0−0) — Кастриот Ксема (1−1)
4. Джордан Янг (7−0) — Алек Хубен (5−3)
5. Стив Скрзат (8−9) — Костелло ван Стинис (8−1)
6. Винисиус де Джусус (5−1) — Хоаким Бакли (7−1)
7. Райан Квинн (13−7−1) — Маркус Сурин (4−0)
8. Ана Джулатон (2−2) — Лиза Блэйн (1−0)
9. Хезер Харди (1−0) — Кристина Уильямс (0−0)
10. Нейман Грейси (6−0) — Зак Буча (18−8)
11. Гегард Мусаси (42−6−2) — Александр Шлеменко (56−9).
Где смотреть турнир?
Прямую трансляцию запустит телеканал «Матч! Боец». Она начнется в 04:00 по московскому времени и закончится в 06:30. Будут показаны главные поединки турнира. Повтор можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» в субботу в 10:55 по московскому времени.
Прогнозы на бой Мусаси — Шлеменко.
Мусаси был главным фаворитом в гонке за пояс чемпиона UFC, но решил расторгнуть контракт с организацией. Теперь он боец Bellator и дебютирует в лиге против опытнейшего россиянина Александра Шлеменко, для которого бой против голландца будет серьезным испытанием. Вдумайтесь только, на Шлеменко и Мусаси на двоих за свою карьеру провели 115 поединков! Несомненно, в «клетке» оба спортсмена устроят настоящее шоу. Без крови не обойдется. Оба не привыкли сдавать и идти до самого конца. Все или ничего. Фаворитом является Мусаси, но это только на бумаге. Александр уже не раз доказывал букмекерам и экспертам ММА, что будучи андердогом можно уверенно выигрывать любые бои.
Букмекеры считают Мусаси фаворитом в поединке против Шлеменко. Коэффициент на его победу равен 1,47, в то время, как на победу российского спортсмена — 2,5.
Слова.
Александр Шлеменко.
— В поединке против Мусаси меня ожидают сложности в виде габаритов Гегарда. Он крупнее и мощнее меня в физическом плане. Мусаси будет этим пользоваться в «клетке». Но, мне не привыкать драться с ребятами, которые больше и сильнее меня. Конечно же, я буду стремиться нокаутировать его. Но я готов и к бою на всю дистанцию. Победа над Мусаси станет одной из самых значимых в моей карьере.
Гегард Мусаси.
— Я знаю, кто он такой, и в курсе, что он был чемпионом Bellator в среднем весе. Смотрел его бои, когда принимал решение, с кем драться. Шлеменко опытен. Он реально крутой спортсмен, и он выходит в «клетку», чтобы устроить настоящую драку. Но я умнее Александра. Он всегда действует однообразно, а я умею приспособиться к сопернику. Думаю, я обладаю лучшими навыками, но это бой, где один удар может изменить все.