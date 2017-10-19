Драка в Анкасвилле. Все о турнире Bellator 185, где Шлеменко сразится с Мусаси

Источник: Советский спорт

Уже в эту субботу в Анкасвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 185, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко сразится против голландца Гегарда Мусаси. «Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.

Читайте также Александр Шлеменко: Победитель нашего боя с Мусаси станет настоящим чемпионом Bellator

Где состоится турнир.

Мохеган Сан Арена — спортивно-развлекательный комплекс, расположенный в Анкасвилле (Коннектикут, США).

Площадь составляет 2 800 кв.м, высота 120 м.

Комплекс прилагался к сети казино «Мохеган Сан», здесь проводились различного вида конкурсы, устраивались концерты многих артистов. С 2003 года арена в основном используется как домашняя площадка для баскетбольной команды «Коннектикут Сан» из WNBA.

Здесь проходили Матчи всех звезд WNBA (2005, 2009, 2013). Также арена принимала соревнования по рестлингу WWE SmackDown и WWE NXT: 2010 и 2011.

Файткард турнира.

Сказать, что в файткарде турнира собраны сильнейшие бойцы промоушена — все равно, что соврать. Однозначно, арена в Акасвилле будет заполнена, но зрители придут смотреть только на главное событие вечера. Шлеменко и Мусаси почти ровесники. Первому 33 года, второму — 32. Оба сейчас находятся в прекрасной физической форме, оба — гиперактивные спортсмены. На двоих они провели 116 поединков по правилам ММА.

В рамках турнира пройдут два женских поединка. Промоушен активно «тащит» к вершинам красотку Хезер Харди, которая проведет второй бой в карьере. Ее соперницей станет Кристина Уильямс, не имеющая опыта выступления в профессиональном ММА. В другой женской схватке Ана Джулатон сразится с Лизой Блэйн. Скорее всего, эти имена ничего не скажут российскому зрителю, однако, бои девушек всегда получается бескомпромиссными. Порой «жести» в этих схватках намного больше, чем у самых жестоких бойцов-мужчин.

В файткарде есть спортсмены, которые в будущем могут стать настоящими звездами. Речь идет о Джордане Янге и Фрэнке Сфорзе. Эти парни еще не знаю горечи поражений и соперники у них не такие серьезные. У Сфорзы вообще интересный оппонент подобрался: американец Вовка Клей.

1. Джон Бенедюк (2−1) — Дэн Хэнкок (2−1)

2. Вовка Клей (3−2) — Фрэнк Сфорза (6−0)

3. Кевин Карьер (0−0) — Кастриот Ксема (1−1)

4. Джордан Янг (7−0) — Алек Хубен (5−3)

5. Стив Скрзат (8−9) — Костелло ван Стинис (8−1)

6. Винисиус де Джусус (5−1) — Хоаким Бакли (7−1)

7. Райан Квинн (13−7−1) — Маркус Сурин (4−0)

8. Ана Джулатон (2−2) — Лиза Блэйн (1−0)

9. Хезер Харди (1−0) — Кристина Уильямс (0−0)

10. Нейман Грейси (6−0) — Зак Буча (18−8)

11. Гегард Мусаси (42−6−2) — Александр Шлеменко (56−9).

Где смотреть турнир?

Прямую трансляцию запустит телеканал «Матч! Боец». Она начнется в 04:00 по московскому времени и закончится в 06:30. Будут показаны главные поединки турнира. Повтор можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» в субботу в 10:55 по московскому времени.

Прогнозы на бой Мусаси — Шлеменко.

Мусаси был главным фаворитом в гонке за пояс чемпиона UFC, но решил расторгнуть контракт с организацией. Теперь он боец Bellator и дебютирует в лиге против опытнейшего россиянина Александра Шлеменко, для которого бой против голландца будет серьезным испытанием. Вдумайтесь только, на Шлеменко и Мусаси на двоих за свою карьеру провели 115 поединков! Несомненно, в «клетке» оба спортсмена устроят настоящее шоу. Без крови не обойдется. Оба не привыкли сдавать и идти до самого конца. Все или ничего. Фаворитом является Мусаси, но это только на бумаге. Александр уже не раз доказывал букмекерам и экспертам ММА, что будучи андердогом можно уверенно выигрывать любые бои.

Букмекеры считают Мусаси фаворитом в поединке против Шлеменко. Коэффициент на его победу равен 1,47, в то время, как на победу российского спортсмена — 2,5.

Читайте также Боец Шлеменко отверг обвинения в применении допинга и готов сдать тест в любое время

Слова.

Александр Шлеменко.

— В поединке против Мусаси меня ожидают сложности в виде габаритов Гегарда. Он крупнее и мощнее меня в физическом плане. Мусаси будет этим пользоваться в «клетке». Но, мне не привыкать драться с ребятами, которые больше и сильнее меня. Конечно же, я буду стремиться нокаутировать его. Но я готов и к бою на всю дистанцию. Победа над Мусаси станет одной из самых значимых в моей карьере.

Гегард Мусаси.