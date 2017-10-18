Бразильский боец ММА Барбоза согласился на бой с россиянином Нурмагомедовым

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что американец Тони Фергюсон проведет поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Также Уайт ранее заявил, что Нурмагомедов еще не готов к поединку с американцем. Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов позднее заявил, что Хабиб здоров и был готов провести поединок с американцем, но UFC просто придумывает ему болезни. Барбоза в 2016 и 2017 годах провел три боя и во всех трех одержал победы.

«Я хочу провести с ним бой как можно скорее, я сказал своему менеджеру, что готов к поединку, теперь жду. У меня был сложный период с травмой плеча, но сейчас я полностью готов и жду того, кто готов сразиться со мной. UFC предложил мне этот бой, я принял его. Буду готов к 30 декабря, теперь слово за ним, посмотрим, что он сделает. Очень хочу с ним подраться, ведь он является одним из лучших, я его уважаю», — сказал Барбоза.

Россиянин должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.