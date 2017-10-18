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08:42 (мск), источник: ТАСС

Бразильский боец ММА Барбоза согласился на бой с россиянином Нурмагомедовым

ТАСС, 18 октября. Бразильский боец смешанного стиля Эдсон Барбоза сказал, что готов встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым 30 декабря в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас- Вегасе. Слова Барбозы приводит портал Mmafighting.com.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что американец Тони Фергюсон проведет поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Также Уайт ранее заявил, что Нурмагомедов еще не готов к поединку с американцем. Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов позднее заявил, что Хабиб здоров и был готов провести поединок с американцем, но UFC просто придумывает ему болезни. Барбоза в 2016 и 2017 годах провел три боя и во всех трех одержал победы.

«Я хочу провести с ним бой как можно скорее, я сказал своему менеджеру, что готов к поединку, теперь жду. У меня был сложный период с травмой плеча, но сейчас я полностью готов и жду того, кто готов сразиться со мной. UFC предложил мне этот бой, я принял его. Буду готов к 30 декабря, теперь слово за ним, посмотрим, что он сделает. Очень хочу с ним подраться, ведь он является одним из лучших, я его уважаю», — сказал Барбоза.

Россиянин должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке Барбозы 23 боя в ММА, в которых он 19 раз побеждал (12 — досрочно) и четыре раза терпел поражение.

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