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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Тебекин вернётся в рейдж на турнире M-1 Challenge 84

27 октября в Санкт-Петербурге пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84.

В полутяжёлом весе чемпион России по панкратиону Василий Володько (2−0) сразится Дмитрием Тебекиным (6−3).

«Дмитрий Тебекин начал свои выступления в M-1 Challenge с нашумевшего боя между футбольными фанатами ЦСКА и «Спартака», где он представлял сторону «армейского» коллектива. Однако после той победы он уступил в следующем поединке украинскому бойцу Дмитрию Микуце. Бойцу команды Сечь PRO удалось сделать выводы из того поражения, и его следующее выступление на турнире в Крыму против Даниэля Дёррера было более чем успешным. Сейчас Дмитрий постарается добыть вторую победу в рейдже.

Два молодых полутяжеловеса, которые обладают хорошей универсальной техникой, сойдутся в этот вечер на арене Ледового дворца. Обоим необходима эта победа, и подготовка к поединку идёт полным ходом. Оба готовы выложиться на полную и порадовать своих болельщиков, — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

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