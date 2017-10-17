Дмитрий Тебекин вернётся в рейдж на турнире M-1 Challenge 84

В полутяжёлом весе чемпион России по панкратиону Василий Володько (2−0) сразится Дмитрием Тебекиным (6−3).



«Дмитрий Тебекин начал свои выступления в M-1 Challenge с нашумевшего боя между футбольными фанатами ЦСКА и «Спартака», где он представлял сторону «армейского» коллектива. Однако после той победы он уступил в следующем поединке украинскому бойцу Дмитрию Микуце. Бойцу команды Сечь PRO удалось сделать выводы из того поражения, и его следующее выступление на турнире в Крыму против Даниэля Дёррера было более чем успешным. Сейчас Дмитрий постарается добыть вторую победу в рейдже.