Саша может выиграть любой бой. Прогноз на поединок Шлеменко — Мусаси
В главном поединке бойцовского шоу
В главном поединке бойцовского шоу
Где и когда состоится турнир?
Bellator 185
Анкасвилл, штат Коннектикут, США
Дата: 21 октября
Александр Шлеменко (Россия) — Гегард Мусаси (Голландия)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (17-е, бои 56−9), Мусаси (4-е, бои 42−6−2).
Кто является фаворитом?
Мнение букмекеров
Букмекеры считают Мусаси фаворитом в поединке против Шлеменко. Коэффициент на его победу равен 1,47, в то время, как на победу российского спортсмена — 2,5.
Мнение «Советского спорта»
Мусаси был главным фаворитом в гонке за пояс чемпиона UFC, но решил расторгнуть контракт с организацией. Теперь он боец Bellator и дебютирует в лиге против опытнейшего россиянина Александра Шлеменко, для которого бой против голландца будет серьезным испытанием. Вдумайтесь только, на Шлеменко и Мусаси на двоих за свою карьеру провели 115 поединков! Несомненно, в «клетке» оба спортсмена устроят настоящее шоу. Без крови не обойдется. Оба не привыкли сдавать и идти до самого конца. Все или ничего. Фаворитом является Мусаси, но это только на бумаге. Александр уже не раз доказывал букмекерам и экспертам ММА, что будучи андердогом можно уверенно выигрывать любые бои.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Где смотреть бой?
Прямую трансляцию запустит телеканал «Матч! Боец». Она начнется в 04:00 по московскому времени и закончится в 06:30. Повтор можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» в субботу в 10:55 по московскому времени.