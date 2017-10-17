Саша может выиграть любой бой. Прогноз на поединок Шлеменко — Мусаси

Мусаси был главным фаворитом в гонке за пояс чемпиона UFC, но решил расторгнуть контракт с организацией. Теперь он боец Bellator и дебютирует в лиге против опытнейшего россиянина Александра Шлеменко, для которого бой против голландца будет серьезным испытанием. Вдумайтесь только, на Шлеменко и Мусаси на двоих за свою карьеру провели 115 поединков! Несомненно, в «клетке» оба спортсмена устроят настоящее шоу. Без крови не обойдется. Оба не привыкли сдавать и идти до самого конца. Все или ничего. Фаворитом является Мусаси, но это только на бумаге. Александр уже не раз доказывал букмекерам и экспертам ММА, что будучи андердогом можно уверенно выигрывать любые бои.