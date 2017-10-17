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11:22 (мск), источник: Советский спорт

Саша может выиграть любой бой. Прогноз на поединок Шлеменко — Мусаси

В главном поединке бойцовского шоу экс-чемпион промоушена в среднем весе россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бывшего участника турниров UFC голландца Гегарда Мусаси.

Источник: Советский спорт

Где и когда состоится турнир?

Bellator 185
Анкасвилл, штат Коннектикут, США
Дата: 21 октября
Александр Шлеменко (Россия) — Гегард Мусаси (Голландия)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (17-е, бои 56−9), Мусаси (4-е, бои 42−6−2).

Кто является фаворитом?

Мнение букмекеров

Букмекеры считают Мусаси фаворитом в поединке против Шлеменко. Коэффициент на его победу равен 1,47, в то время, как на победу российского спортсмена — 2,5.

Мнение «Советского спорта»

Мусаси был главным фаворитом в гонке за пояс чемпиона UFC, но решил расторгнуть контракт с организацией. Теперь он боец Bellator и дебютирует в лиге против опытнейшего россиянина Александра Шлеменко, для которого бой против голландца будет серьезным испытанием. Вдумайтесь только, на Шлеменко и Мусаси на двоих за свою карьеру провели 115 поединков! Несомненно, в «клетке» оба спортсмена устроят настоящее шоу. Без крови не обойдется. Оба не привыкли сдавать и идти до самого конца. Все или ничего. Фаворитом является Мусаси, но это только на бумаге. Александр уже не раз доказывал букмекерам и экспертам ММА, что будучи андердогом можно уверенно выигрывать любые бои.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Где смотреть бой?

Прямую трансляцию запустит телеканал «Матч! Боец». Она начнется в 04:00 по московскому времени и закончится в 06:30. Повтор можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» в субботу в 10:55 по московскому времени.

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