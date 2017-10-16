Будущие соперники Минакова, Кормье и Нурмагомедова. Главное в ММА за неделю

Источник: РИА "Новости"

Хабиб вернется в декабре.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обещает вернуться в октагон UFC 31 декабря. Об этом заявил сам боец, однако имя его соперника еще не названо.

На данный момент россиянин занимает второе место в рейтинге лучших легковесов UFC. На этой неделе Хабиба обошел американец Тони Фергюсон, который, победив Кевина Ли, стал «временным» чемпионом дивизиона.

По информации «Советского спорта», соперником Нурмагомедова станет бразилец Эдсон Барбоза, занимающий четвертую строчку рейтинга.

Скандал.

Союз ММА России заявил о необходимости законодательно запретить проведение боев между детьми до 12 лет.

«Правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детей до 12 лет. Даже, если родители не против участия детей, это не значит, что можно проводить подобные соревнования. И сейчас как никогда нужно говорить о наличии пробелов в действующем законодательстве, подзаконных актах Минспорта России и других ведомств, о необходимости введения наказания за нарушение норм организации и проведения спортивных соревнований», — заявил вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Напомним, что Федор Емельяненко сообщил в прокуратуру факт проведения детских боев (от 6 до 17 лет) на Чемпионате и первенстве Федерации ММА России, который проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах.

«Организация, именующая себя “Федерация ММА России”, и подобные ей организации пользуются законодательными дырами. В результате отсутствия согласованной системы проведения соревнований к участию допускаются малолетние дети. Необходимо исключать любые факторы, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни участников соревнований», — резюмировал Габдуллин.

Кормье подерется на турнире UFC 219.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье проведет свой следующий поединок 31 декабря на турнире UFC 219. Его соперником станет швейцарец Волкан Оздемир, который молниеносно ворвался в топ рейтинга промоушена. Волкан провел в UFC три поединка и во всех одержал победы над Овинсом Сен Прю, Мишей Циркуновым и Джими Манувой. Удивительно, но Волкан дебютировал в лиге только в 2017 году. Таким образом, в течение года в сильнейшей лиге мира он проведет уже четвертый поединок. «Летит за поясом чемпиона», — скажете вы. «Да, конечно, же», — ответил бы вам Кормье.

Анкалаев подписал контракт в UFC, у Эмеева сменился соперника.

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев подписал контракт с промоутерской компанией UFC. Анкалаев является выходцем бойцовского клуба «Ахмат» и первым мастером международного класса по ММА. За свою карьеру он провел девять поединков, в которых одержал победы. Также он является чемпионом лиги WFCA в полутяжелом весе. Когда россиянин дебютирует в UFC пока неизвестно. Предположительно это случится в начале 2018 года. Экс-чемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев не будет драться против американца Тревора Смита на турнире UFC Fight Night 118, который состоится 21 октября в Гданьске (Польша). Смит был снят с турнира по неизвестной причине. Эмеев проведет бой против Сэма Алви. Напомним, что Эмеев дебютирует в UFC. За свою карьеру в ММА он провел 18 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел три поражения. Свой последний бой он провел в декабре 2016 года и победил по очкам Анатолия Токова. Алви за свою карьеру провел 40 боев (31 победа, 9 поражений). В августе он одержал победу единогласным решением судей у бывшего чемпиона UFC Рашада Эванса.

Вердум сразится против Тыбуры, Минаков — против Харитонова.

Бразилец Фабрисио Вердум станет соперником поляка Марчина Тыбуры в рамках турнира UFC Fight Night 121, сообщает Cageside.ru. Изначально восьмой номер рейтинга должен был выйти в октагон против Марка Ханта. Однако накануне UFC снял новозеландца по медицинским показателям. Неделю назад Вердум (22−7−1) выступал на турнире UFC 216. Он провел бой против Уолта Харриса и победил в первом же раунде, поймав на рычаг локтя. После поражения от Энтони Джонсона в дебютном бою в UFC Тыбура одержал три победы подряд. Он нокаутировал Виктора Пешту и Луиса Энрике, а также победил единогласным решением судей Андрея Арловского. UFC Fight Night 121 пройдет 19 ноября в Сиднее. Волков стал еще ближе к титулу UFC. Рейтинг бойцов ММА за октябрь.

Россиянин Алиев сразится с канадцем Талебом на турнире UFC в Винипеге.

Российский боец смешанного стиля полусредней весовой категории Султан Алиев свой следующий поединок проведет 17 декабря в рамках турнира UFC On Fox 26 в Винипеге (Канада). Соперником россиянина станет канадец Нордин Талеб. Напомним, что Алиев (33 года) за свою карьеру провел 16 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Свой последний бой он провел 17 декабря 2016 года против Бояна Великовича и одержал победу раздельным решением судей. В UFC Султан выступает с 2015 года, но провел всего два поединка. В дебютной схватке он уступил Кенни Робертсону нокаутом в первом раунде. Нордин Талеб (36 лет) провел 17 боев за свою профессиональную карьеру в ММА, в которых одержал 13 побед и потерпел четыре поражения. В последнем бою (28 мая 2017 года) канадцу удалось единогласным решением победить Оливера Энкампа. В мае 2018 года в Сургуте в рамках турнира FNG состоится бой двух именитых российских тяжеловесов, который возглавит файткард бойцовского шоу. Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков проведет поединок против Сергея Харитонова. Об этом сегодня сообщил президент промоушена Камил Гаджиев. Напомним, что Минаков за свою карьеру провел 20 поединков, в которых одержал все победы. Харитонов одержал 26 побед в 32 поединках.

Кто подерется на этой неделе?