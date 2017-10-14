Биспинг — Сен-Пьеру: Ты — мелкий ботаник

Чуть более чем за 20 дней до боя в Торонто состоялась пресс-конференция, на которой спортсмены вступили в словесную перепалку, в ходе которой Биспинг пригрозил Сен-Пьеру сломать ему челюсть, если он ещё раз до него дотронется.



«Жорж, не касайся руками другого человека. Коснёшься меня — и у тебя будут проблемы. Держи руки при себе. Я вырублю тебя. Ты — мелкий ботаник. Посмотри на себя. Ты не способен вести себя как мужчина. Ты ничего мне не сделаешь. Я сломаю твою челюсть. Не веди себя жёстко, тебе это не идёт и ты выглядишь глупо», — цитирует Биспинга TMZ.