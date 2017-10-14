Ронда Роузи может вернуться в ММА ради боя с Джиной Карано

Об этом обмолвился Тайрон Вудли, известный профессиональный американский боец смешанных боевых искусств, бывший борец вольного стиля, чемпион UFC в полусреднем весе, который с 2013 года выступает под эгидой Ultimate Fighting Championship.

Отметим, что Ронда Роузи последние два боя проиграла досрочно. В первом уступила соотечественнице Холли Холм и утратила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, а во втором потерпела поражение от Аманды Нуньес из Бразилии. Всего Роузи провела 14 боев, в которых одержала 12 побед при двух последних неудачах.