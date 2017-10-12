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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Детские бои поставят вне закона? Новый скандал в ММА

В России разгорелся новый конфликт, связанный с детскими боями. Причем речь идет как о ММА, так и о боксе.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сначала в подмосковных Люберцах состоялся турнир по смешанным единоборствам, устроенный Федерацией ММА России. Организация, которой руководит Олег Тактаров, не имеет аккредитации Министерства спорта и ведет свою деятельность параллельно с Союзом ММА России. Союз, признанный российскими властями, возглавляет Федор Емельяненко. Соревнования прошли в Люберцах с 29 сентября по 1 октября. Помимо прочего, бои проходили и в возрастной категории «Дети» — в них участвовали ребята от 6 до 17 лет.

А 8 октября в Грозном перед финальными боями чемпионата России по боксу состоялись поединки с участием сыновей главы республики Рамзана Кадырова. Их соперниками стали ровесники из Кабардино-Балкарской Республики. Все трое сыновей Кадырова одержали победы. 11-летний Ахмат техническим нокаутом победил Тамирлана Мерова, 10-летний Эли со счетом 5:0 заставил капитулировать Ахмеда Шердиева, а 9-летний Адам техническим нокаутом одержал победу над Исламом Гусейновым.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ?

Что касается турнира в Люберцах, то 7 октября стало известно, что Союз ММА России намерен обратиться по этому поводу в прокуратуру. Вопросы вызвали и сами соревнования — мол, в названии турнира были слова «чемпионат» и «первенство», которые может использовать только аккредитованная Минспорта организация, и участие в них детей.

«Стоит напомнить, что во всех официальных контактных видах единоборств разрешена соревновательная деятельность детей с 12 лет. Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет — недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта. Однако из-за отсутствия закона регулирующего проведения подобных мероприятий среди детей, мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения. В данной ситуации региональные власти не должны были разрешать проводить турнир неофициальной организации, не имеющей аккредитации», — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

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А сегодня вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил о необходимости законодательно запретить проведение соревнований по смешанным единоборствам среди детей до 12 лет.

— Правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детей до 12 лет. Даже если родители не против участия детей, это не значит, что можно проводить подобные соревнования. Организация, именующая себя «Федерация ММА России», и подобные ей организации пользуются законодательными дырами. И сейчас как никогда нужно говорить о наличии пробелов в действующем законодательстве, подзаконных актах Минспорта России и других ведомств, о необходимости введения наказания за нарушение норм организации и проведения спортивных соревнований, позволивших в данном случае провести турнир без соблюдения законодательных норм — сказал Габдуллин ТАСС.

В ответ в Федерации ММА России заявили, что готовы подать на Союз в суд, если «нападки на организацию не прекратятся».

Что же касается боксерских боев в Чечне, то тут не все так однозначно. Например, известный российский промоутер Владимир Хрюнов полагает, что ничего противозаконного в этом нет.

— В этот раз все было в соответствии с правилами, я хочу пожелать всем губернаторам России, чтобы у них была такая историческая возможность, чтобы их сыновья выступали перед такими крупными соревнованиями. Рамзан Ахматович вложил в это и душу, и сердце. Этим нужно восхищаться и ставить в пример, — сказал Хрюнов.

По его словам, показательный бой сыновей Кадырова был согласован с Федерацией бокса России и все было в соответствии с нормативными документами. «В этом возрасте (10−11 лет) проводятся соревнования, но здесь они не имели статус официальных, а были показательными с целью популяризации бокса», — сказал Хрюнов.

КАК ЧАСТО ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Это уже не первый скандал, связанный с боями среди детей. Год назад накануне дня рождения Кадырова в Грозном прошел турнир по ММА «Ахмат», в рамках которого состоялись и показательные поединки детей. В них участвовали и дети главы Чечни. Ахмат на 14-й секунде боя отправил в нокаут Дамира Шевхужева. Эли единогласным решением судей одержал победу над Даниилом Шалаком, а Адам одержал победу над Давидом Халатовым. Бои попали в телетрансляцию турнира, и вызвали большой резонанс.

Их проведение осудил глава Союза ММА России Емельяненко.

«То, что происходило на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать! Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым восемь лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?!», — написал он на своей странице в Instagram.

Кадыров жестко ответил Емельяненко.

«Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!» — сказал он.

Вслед за Кадыровым высказались и его соратники.

«Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам?» — заявил президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

А уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов заявил, что провел проверку и не обнаружил нарушений во время проведения детских боев. «Не выявлено никаких нарушений прав ребенка. У них нет никаких травм — ни психологических, ни физических», — сказал он.

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