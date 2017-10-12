Поторокин: ФММАР подготовила иск в суд на кляузу Союза ММА России
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Первый
«Официально разрешено проводить бои ММА с 12 лет, и у нас по положению дети работали с 12 лет, — сказал по телефону Поторокин. — С 6 лет мы проводим поединки по тактической борьбе, с проявлением
«И на эту кляузу (Союза ММА России), что мы устраиваем детские бои, мы приготовили иск в суд. По защите чести и прав нашей федерации, поскольку это кляуза на нас. Дети работали совершенно в другом разделе — не по ММА, — продолжил собеседник агентства. — Пусть почитают положение о проведении соревнований на сайте Федерации ММА России. И в нем есть раздел тактической борьбы, в котором нет никакой ударной техники, нет ММА».
Поторокин отметил, что соревнования проводились при поддержке администрации города. «Мы уже и в прокуратуру (Московской области и Люберецкого района) дали ответ, я сейчас нахожусь в люберецкой администрации, они все это видят, знают и понимают, — добавил собеседник. — А в министерство спорта администрация города сама отчиталась о том, что на наших соревнованиях все было в порядке».
«Мы проводим соревнования за свои деньги, поскольку не имеем никакого отношения к министерству спорта, ни к Союзу ММА России, — продолжил исполнительный директор. — Наша организация была создана в апреле 2012 года, московская федерация была зарегистрирована в мае, а Союз ММА России — только в августе 2012 года».