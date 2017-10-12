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16:22 (мск), источник: Р-Спорт

Поторокин: ФММАР подготовила иск в суд на кляузу Союза ММА России

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт, Олег Богатов. Подготовлен иск в суд после несправедливых обвинений со стороны Союза ММА России в проведении детских боев ММА во время турнира в Люберцах, сообщил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Федерации ММА России (ФММАР), исполнительный директор Федерации ММА Московской области Максим Поторокин.

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в четверг заявил, что в Люберцах прошел несанкционированный турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» с участием детей от 6 лет. Организатором выступила неаккредитованная федерация ФММАР. Мероприятие не было включено в единый календарный план министерства спорта РФ. При этом правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детям до 12 лет. Союз ММА России требует на законодательном уровне запретить в РФ детские бои по смешанным единоборствам.

«Официально разрешено проводить бои ММА с 12 лет, и у нас по положению дети работали с 12 лет, — сказал по телефону Поторокин. — С 6 лет мы проводим поединки по тактической борьбе, с проявлением каких-либо действий, без ударной техники, с простейшими единоборствами — на скручивание и сваливание, на выведение соперника из равновесия или выталкивание за пределы ковра. И работают они в кимоно».

«И на эту кляузу (Союза ММА России), что мы устраиваем детские бои, мы приготовили иск в суд. По защите чести и прав нашей федерации, поскольку это кляуза на нас. Дети работали совершенно в другом разделе — не по ММА, — продолжил собеседник агентства. — Пусть почитают положение о проведении соревнований на сайте Федерации ММА России. И в нем есть раздел тактической борьбы, в котором нет никакой ударной техники, нет ММА».

Поторокин отметил, что соревнования проводились при поддержке администрации города. «Мы уже и в прокуратуру (Московской области и Люберецкого района) дали ответ, я сейчас нахожусь в люберецкой администрации, они все это видят, знают и понимают, — добавил собеседник. — А в министерство спорта администрация города сама отчиталась о том, что на наших соревнованиях все было в порядке».

«Мы проводим соревнования за свои деньги, поскольку не имеем никакого отношения к министерству спорта, ни к Союзу ММА России, — продолжил исполнительный директор. — Наша организация была создана в апреле 2012 года, московская федерация была зарегистрирована в мае, а Союз ММА России — только в августе 2012 года».

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