Поторокин: ФММАР подготовила иск в суд на кляузу Союза ММА России

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в четверг заявил, что в Люберцах прошел несанкционированный турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» с участием детей от 6 лет. Организатором выступила неаккредитованная федерация ФММАР. Мероприятие не было включено в единый календарный план министерства спорта РФ. При этом правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детям до 12 лет. Союз ММА России требует на законодательном уровне запретить в РФ детские бои по смешанным единоборствам.

«Официально разрешено проводить бои ММА с 12 лет, и у нас по положению дети работали с 12 лет, — сказал по телефону Поторокин. — С 6 лет мы проводим поединки по тактической борьбе, с проявлением каких-либо действий, без ударной техники, с простейшими единоборствами — на скручивание и сваливание, на выведение соперника из равновесия или выталкивание за пределы ковра. И работают они в кимоно».

«И на эту кляузу (Союза ММА России), что мы устраиваем детские бои, мы приготовили иск в суд. По защите чести и прав нашей федерации, поскольку это кляуза на нас. Дети работали совершенно в другом разделе — не по ММА, — продолжил собеседник агентства. — Пусть почитают положение о проведении соревнований на сайте Федерации ММА России. И в нем есть раздел тактической борьбы, в котором нет никакой ударной техники, нет ММА».

Поторокин отметил, что соревнования проводились при поддержке администрации города. «Мы уже и в прокуратуру (Московской области и Люберецкого района) дали ответ, я сейчас нахожусь в люберецкой администрации, они все это видят, знают и понимают, — добавил собеседник. — А в министерство спорта администрация города сама отчиталась о том, что на наших соревнованиях все было в порядке».