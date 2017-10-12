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13:15 (мск), источник: ТАСС

Союз ММА России заявил о необходимости законодательно запретить детские бои

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Союз ММА России объявил о необходимости законодательно запретить проведение соревнований по смешанным единоборствам (ММА) среди детей до 12 лет. Об этом ТАСС заявил вице-президент организации Радмир Габдуллин.

Турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал проведение соревнований и назвал их несанкционированными. Также Емельяненко сообщил об обращении в прокуратуру по факту проведения турнира, на котором существовала возрастная категория «Дети» (от 6 до 17 лет).

«Правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детей до 12 лет, — сказал Габдуллин, отметив, что “родители рискуют жизнью и здоровьем собственных детей”, подписывая согласие на их участие в соревнованиях. — Даже если родители не против участия детей, это не значит, что можно проводить подобные соревнования. Организация, именующая себя “Федерация ММА России”, и подобные ей организации пользуются законодательными дырами. И сейчас как никогда нужно говорить о наличии пробелов в действующем законодательстве, подзаконных актах Минспорта России и других ведомств, о необходимости введения наказания за нарушение норм организации и проведения спортивных соревнований, позволивших в данном случае провести турнир без соблюдения законодательных норм».

«Организация поединков по любому контактному виду спорта — это большая ответственность, на кону жизнь и здоровье участника, — продолжил собеседник агентства. — Организаторами неофициальных соревнований зачастую не соблюдаются требования к проведению спортивных мероприятий, отсутствуют согласованные с Министерством спорта РФ и аккредитованными спортивными федерациями положения о проведении мероприятия. В результате отсутствия официально согласованной системы проведения соревнований к участию допускаются малолетние дети. Необходимо исключить любые факторы, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни участников соревнований».

«Спорстменов обманывают»

Габдуллин подчеркнул, что участие в несанкционированных соревнованиях не дает спортсменам возможности получить спортивные звания и титулы.

«В соответствии федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» только официальные спортивные организации могут организовывать и проводить по соответствующему виду спорта чемпионаты, первенства и кубки России, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, — сказал Габдуллин. — У неофициальных организаций возникает желание удовлетворять собственные интересы, в том числе и коммерческие, за счет проведения спортивных соревнований, они идут на уловки, называя их наименованиями, отличными от принятых законом «О физической культуре и спорте в РФ», например, «Чемпионат и первенство Федерации ММА России».

«Конечно, спортсмены, участвуя в каждом соревновании, рассчитывают на дальнейшие перспективы, за их плечами годы тренировок и “пахота” в залах. В реальности их просто обманывают, вводят в заблуждение, обещая призрачные перспективы, например, участие в чемпионатах и первенствах мира. Однако результаты всех соревнований нелегитимной федерации ФММАР не проходят в зачет спортсменам. Они не могут в дальнейшем рассчитывать на присвоение спортивных званий или разрядов на территории РФ», — подытожил вице-президент Союза ММА России.

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