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11:25 (мск), источник: ТАСС

Боец ММА Уланбеков оштрафован из-за поведения своих секундантов после поединка с Асатряном

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский боец промоутерской компании Fight Nights Тагир Уланбеков оштрафован на 30 процентов гонорара за поведение своих секундантов после поединка с армянским бойцом Вартаном Асатряном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Fight Nights.

В рамках турнира в Краснодаре 8 октября Уланбеков победил Асатряна и стал чемпионом Fight Nights в наилегчайшей весовой категории. Секундантами Уланбекова, в частности, были известные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Уланбеков одержал досрочную победу удушением, а секунданты спортсмена выбежали в клетку и эмоционально праздновали победу спортсмена. Нурмагомедов, в частности, перелез через клетку и оттащил Уланбекова от соперника.

«Уланбеков оштрафован на 30 процентов гонорара, согласно пункту 7.3 в контракте. Боец и аффилированные лица бойца должны вести себя профессионально до боя, во время боя, а также после проведения боя», — говорится в заявлении пресс-службы.

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