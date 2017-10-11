Боец ММА Уланбеков оштрафован из-за поведения своих секундантов после поединка с Асатряном

В рамках турнира в Краснодаре 8 октября Уланбеков победил Асатряна и стал чемпионом Fight Nights в наилегчайшей весовой категории. Секундантами Уланбекова, в частности, были известные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Уланбеков одержал досрочную победу удушением, а секунданты спортсмена выбежали в клетку и эмоционально праздновали победу спортсмена. Нурмагомедов, в частности, перелез через клетку и оттащил Уланбекова от соперника.