Боец UFC Нурмагомедов собрался купить футбольный клуб
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов изъявил желание купить клуб любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дагестана. Об этом он заявил в
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов изъявил желание купить клуб любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дагестана. Об этом он заявил в
Как заявил в интервью «Матч ТВ» президент дагестанской ЛФЛ Рамазан Газиев, идея вызвала ажиотаж у футболистов и руководителей клубов. Играющий президент клуба «Эльбин» Зайнал Алиев оценил команду в пять миллионов рублей и сказал, что готов ее продать, если генеральный спонсор одобрит сделку.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба признался, что он не в курсе происходящего. «Если на это будет уходить много времени, то я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Я не хочу, чтобы ему сейчас хоть
Дагестанская ЛФЛ существует уже шесть лет. Всего в турнире принимает участие 32 команды.
1 сентября Нурмагомедов заявил, что следующий бой он проведет в декабре 2017 года. Среди вероятных соперников называют бразильца Эдсона Барбозу.