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15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC Нурмагомедов собрался купить футбольный клуб

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов изъявил желание купить клуб любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дагестана. Об этом он заявил в Instagram-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил в интервью «Матч ТВ» президент дагестанской ЛФЛ Рамазан Газиев, идея вызвала ажиотаж у футболистов и руководителей клубов. Играющий президент клуба «Эльбин» Зайнал Алиев оценил команду в пять миллионов рублей и сказал, что готов ее продать, если генеральный спонсор одобрит сделку.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба признался, что он не в курсе происходящего. «Если на это будет уходить много времени, то я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Я не хочу, чтобы ему сейчас хоть что-то мешало готовиться. Перед нами стоит большая задача в ММА — и это главное», — отметил Нурмагомедов-старший.

Дагестанская ЛФЛ существует уже шесть лет. Всего в турнире принимает участие 32 команды.

1 сентября Нурмагомедов заявил, что следующий бой он проведет в декабре 2017 года. Среди вероятных соперников называют бразильца Эдсона Барбозу.

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