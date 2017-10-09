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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Один из зрителей заменил бойца в титульном бою в Бразилии и выиграл пояс

Интересная ситуация сложилась на вечере MMA в городе Жуис-ди-Фора (Бразилия).

В титульном бою должны были сойтись Карлос Эуардо Руфино и Клаудиней Калл. Однако на взвешивании Руфино превысил лимит дивизиона. Калл согласился на бой, однако за несколько минут до начала поединка вновь передумал.

Но на выручку пришёл один из болельщиков — 22-летний Луис Фелипе Альвим, профессионально занимающийся тайским боксом и джиу-джитсу. Он предложил свою кандидатуру на замену. Неизвестны подробности того, как организаторы согласились на это предложение, однако Альвим вышел на ринг в титульном бою и одержал победу уже в первом раунде, став чемпионом Juiz de Fora Fight 18.

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