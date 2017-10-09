Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.
Один из зрителей заменил бойца в титульном бою в Бразилии и выиграл пояс
Интересная ситуация сложилась на вечере MMA в городе
Интересная ситуация сложилась на вечере MMA в городе
В титульном бою должны были сойтись Карлос Эуардо Руфино и Клаудиней Калл. Однако на взвешивании Руфино превысил лимит дивизиона. Калл согласился на бой, однако за несколько минут до начала поединка вновь передумал.
Но на выручку пришёл один из болельщиков — 22-летний Луис Фелипе Альвим, профессионально занимающийся тайским боксом и