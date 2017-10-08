Тони Фергюсон завоевал титул «временного» чемпиона UFC в легком весе

Источник: AP 2017

Бой состоялся в рамках турнира UFC 216 в Лас-Вегасе и завершился досрочно в третьем раунде после успешно проведенного болевого приема в исполнении Фергюсона. Эта победа стала для 33-летнего спортсмена 10-й подряд.

Теперь на счету Фергюсона 23 победы (18 — досрочно) и три поражения, в активе 25-летнего Ли 16 побед (9 — досрочно) и три поражения. Титул UFC в легком весе принадлежит ирландцу Конору Макгрегору.