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11:42 (мск), источник: ТАСС

Тони Фергюсон завоевал титул «временного» чемпиона UFC в легком весе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Американец Тони Фергюсон победил соотечественника Кевина Ли и завоевал титул «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Источник: AP 2017

Бой состоялся в рамках турнира UFC 216 в Лас-Вегасе и завершился досрочно в третьем раунде после успешно проведенного болевого приема в исполнении Фергюсона. Эта победа стала для 33-летнего спортсмена 10-й подряд.

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Теперь на счету Фергюсона 23 победы (18 — досрочно) и три поражения, в активе 25-летнего Ли 16 побед (9 — досрочно) и три поражения. Титул UFC в легком весе принадлежит ирландцу Конору Макгрегору.

В другом поединке вечера американец Деметриус Джонсон успешно провел рекордную 11-ю защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе против соотечественника Рэя Борга, победив болевым приемом в пятом раунде.

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