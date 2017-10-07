Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Беларусь0
Нидерланды0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Болгария0
Франция0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Андорра0
Португалия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Швейцария0
Венгрия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Кипр0
Греция0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси Дэвилз0
Колорадо Эвеланш0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция8
Люксембург0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Фарерские острова0
Латвия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Босния и Герцеговина3
Бельгия4
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Гибралтар0
Эстония6
Хоккей. КХЛ
18:00
СлованОТ2
Динамо Р3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел1
Крылья Советов0
Хоккей. НХЛ
8.10
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.10
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
8.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
8.10
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.10
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.10
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.10
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
17:00
ВитязьОТ1
Северсталь2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-22
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Луч-Энергия0
Футбол. Сборные
17:00
Россия4
Южная Корея2
Хоккей. НХЛ
8.10
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.10
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-21
Шинник2
Хоккей. НХЛ
8.10
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург3
Тюмень0
Хоккей. НХЛ
8.10
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.10
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
8.10
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.10
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Химки1
Все события
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
21:41 (мск), источник: ТАСС

Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Проведение соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в Московской области было согласовано Федерацией ММА России и является законным. Об этом ТАСС заявил президент организации, бывший боец Олег Тактаров.

Турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах. Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал проведение соревнований и назвал их несанкционированными. Также Емельяненко сообщил об обращении в прокуратуру по факту проведения турнира.

«Не знаю, чем занимается Емельяненко, но это обычные кляузы, — сказал Тактаров. — Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся уже достаточно давно. Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы».

Тактаров возглавляет Федерацию ММА России, которая не владеет аккредитацией министерства спорта на проведение соответствующих соревнований.

 Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке
Сафонов: причиной смерти спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве
События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна
Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина
Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке
Игроки «Тосно» и «Амкара» — в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией
Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь