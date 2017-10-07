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20:03 (мск), источник: ТАСС

Союз ММА России обратился в прокуратуру из-за несанкционированного турнира в Люберцах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России направил заявления в прокуратуру Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области и администрацию города Люберцы Московской области из-за проведения неофициального турнира. Об этом в Instagram сообщил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» проходил с 29 сентября по 1 октября 2017 года в городе Люберцы. «Организатором турнира выступила неаккредитованная федерация (ФММАР), которая непонятным образом получила поддержку администрации города. Турниры со спортивной терминологией “чемпионат”, “первенство”, и “Кубок” может проводить только аккредитованная в Министерстве спорта организация — Союз ММА России. Со своей стороны Союз ММА России направил заявление о проведении неофициальных (несанкционированных) спортивных соревнований и мероприятий в прокуратуру Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области и администрацию города Люберцы Московской области», — говорится в сообщении.

При этом на турнире существовала возрастная категория «Дети» (от 6 до 17 лет). «Стоит напомнить, что во всех официальных контактных видах единоборств разрешена соревновательная деятельность детей с 12 лет, — добавил Емельяненко. — Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет — недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта, однако из-за отсутствия закона регулирующего проведения подобных мероприятий среди детей, мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения».

«В данной ситуации региональные власти не должны были разрешать проводить турнир неофициальной организации, не имеющей аккредитации. Турнир в городе Люберцы не является официальным спортивным соревнованием включенным в единый календарный план Министерства спорта, а его результаты не проходят в зачет спортсменам. Участники не могут получить спортивное звание и разряд на территории нашей страны. Таким образом, организаторы вводят в заблуждение участников, предоставляя заведомо ложную информацию, и действуют вне рамок, отведенных законом», — добавил Емельяненко.

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