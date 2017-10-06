The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира
Казахстанский дзюдоист Шаратов выиграл «бронзу» на Гран-при в Ташкенте
В Ташкенте стартовал мировой этап
В Ташкенте стартовал мировой этап
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Шаратов, выступающий в весе до 60-ти килограммов, занял третье место, выиграв в утешительном финале у спортсмена из Узбекистана Достона Рузиева.
В первой схватке Шаратов одолел Аликозай Зелжайда из Афганистана, но в поединке за выход группы проиграл узбеку Шарафуддину Лутфиллаеву и в итоге получил возможность побороться в утешительной схватке. В первой утешительной схватке Шаратов выиграл у представителя Узбекистана Рохимжана Субхонова.
Соревнования в Ташкенте продлятся до 8 октября.