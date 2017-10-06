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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский дзюдоист Шаратов выиграл «бронзу» на Гран-при в Ташкенте

В Ташкенте стартовал мировой этап Гран-при по дзюдо, сообщается на сайте казахстанской федерации.

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Шаратов, выступающий в весе до 60-ти килограммов, занял третье место, выиграв в утешительном финале у спортсмена из Узбекистана Достона Рузиева.

В первой схватке Шаратов одолел Аликозай Зелжайда из Афганистана, но в поединке за выход группы проиграл узбеку Шарафуддину Лутфиллаеву и в итоге получил возможность побороться в утешительной схватке. В первой утешительной схватке Шаратов выиграл у представителя Узбекистана Рохимжана Субхонова.

Соревнования в Ташкенте продлятся до 8 октября.

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