Каратисты из Иркутска завоевали три медали на Кубке мира

Каратисты из Иркутска в составе сборной России завоевали три медали на VIII Кубке мира по каратэномичи (KWF) на Мальте. На турнире присутствовало более 800 участников из 30-ти стран мира. На соревнованиях разыграны 24 комплекта наград в ката, кумитэ, а также в командных дисциплинах. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Сборная России, в которую вошло 35 спортсменов, завоевала 22 медали, в том числе шесть золотых, став одной из лучших.

Президент Иркутской областной федерации каратэ Андрей Масюков рассказал, что по результатам отборочных всероссийских соревнований в состав сборной страны от Иркутска вошли шесть спортсменов.

Все они занимаются в системе дополнительного образования города и представляют дом детского творчества № 3 и центр «Восход» города Иркутска. Подготовка к турниру шла более полугода.

В результате Юлия Алтухова (тренер Андрей Масюков) стала серебряным призером Кубка мира в разделах «ката» и «кумитэ». Александр Архипов (тренер Игорь Наумкин) взял «бронзу» в «ката».

«Несмотря на огромную конкуренцию (в категориях выступало от 30-ти до 70-ти спортсменов), ребятам удалось добиться такого успеха, уступив только японцам. Еще одного нашего спортсмена Илью Аксенова в возрастной категории 15−17 лет “кумитэ”, показывавшего отличные бои, остановили только судейским решением в шаге от полуфинала», — отметил председатель Иркутской федерации каратэномичи России Игорь Наумкин.

Как рассказали представители федерации, на мировых турнирах лучший результат у иркутских каратистов в направлении каратэномичи был только в 2013 году. Тогда в Дании Екатерина Чиркина завоевала бронзовую медаль в поединках среди женщин.