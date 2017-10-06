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06:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Каратисты из Иркутска завоевали три медали на Кубке мира

Турнир собрал более 800 участников из 30-ти стран мира.

Каратисты из Иркутска в составе сборной России завоевали три медали на VIII Кубке мира по каратэномичи (KWF) на Мальте. На турнире присутствовало более 800 участников из 30-ти стран мира. На соревнованиях разыграны 24 комплекта наград в ката, кумитэ, а также в командных дисциплинах. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Сборная России, в которую вошло 35 спортсменов, завоевала 22 медали, в том числе шесть золотых, став одной из лучших.

Президент Иркутской областной федерации каратэ Андрей Масюков рассказал, что по результатам отборочных всероссийских соревнований в состав сборной страны от Иркутска вошли шесть спортсменов.

Все они занимаются в системе дополнительного образования города и представляют дом детского творчества № 3 и центр «Восход» города Иркутска. Подготовка к турниру шла более полугода.

В результате Юлия Алтухова (тренер Андрей Масюков) стала серебряным призером Кубка мира в разделах «ката» и «кумитэ». Александр Архипов (тренер Игорь Наумкин) взял «бронзу» в «ката».

«Несмотря на огромную конкуренцию (в категориях выступало от 30-ти до 70-ти спортсменов), ребятам удалось добиться такого успеха, уступив только японцам. Еще одного нашего спортсмена Илью Аксенова в возрастной категории 15−17 лет “кумитэ”, показывавшего отличные бои, остановили только судейским решением в шаге от полуфинала», — отметил председатель Иркутской федерации каратэномичи России Игорь Наумкин.

Как рассказали представители федерации, на мировых турнирах лучший результат у иркутских каратистов в направлении каратэномичи был только в 2013 году. Тогда в Дании Екатерина Чиркина завоевала бронзовую медаль в поединках среди женщин.

На сегодняшний день уровень российских каратистов KWF очень высок. Основную конкуренцию им составляют только команды Японии и ЮАР. С ними и разворачивалась основная борьба, подчеркнул Игорь Наумкин.

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