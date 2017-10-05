Три медали завоевали иркутяне на Кубке мира по каратэ
Три медали завоевали в составе сборной России иркутские спортсмены на Кубке мира по каратэномичи (KWF), который проходил на Мальте.
Как 5 октября 2017 года сообщила
Президент Иркутской областной федерации каратэ Андрей Масюков рассказал, что по результатам отборочных всероссийских соревнований в состав сборной страны от Иркутска вошли шесть спортсменов. Все они занимаются в системе дополнительного образования города и представляют дом детского творчества № 3 и центр «Восход» города Иркутска. Подготовка к турниру шла более полугода.
В результате Юлия Алтухова (тренер Андрей Масюков) стала серебряным призером Кубка мира в разделах «ката» и «кумитэ». Александр Архипов (тренер Игорь Наумкин) взял бронзу в «ката». «Несмотря на огромную конкуренцию (в категориях выступало от 30 до 70 спортсменов), ребятам удалось добиться такого успеха, уступив только японцам. Еще одного нашего спортсмена Илью Аксенова в возрастной категории 15−17 лет “кумитэ”, показывавшего отличные бои, остановили только судейским решением в шаге от полуфинала», — отметил председатель Иркутской федерации каратэномичи России Игорь Наумкин.
Как рассказали представители федерации, на мировых турнирах лучший результат у иркутских каратистов в направлении каратэномичи был только в 2013 году. Тогда в Дании Екатерина Чиркина завоевала бронзовую медаль в поединках среди женщин.
«На сегодняшний день уровень российских каратистов KWF очень высок. Основную конкуренцию нам составляют только команды Японии и ЮАР. С ними и разворачивалась основная борьба», — подчеркнул Игорь Наумкин.
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