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4 октября 2017, 22:29 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российские бойцы ММА Сидельников и Павлович проведут бой 19 ноября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский боец команды Fedor team Кирилл Сидельников 19 ноября проведет поединок против чемпиона организации Fight Nights Сергея Павловича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Fight Nights.

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Россиянин Павлович в последнем поединке по очкам победил соотечественника Михаила Мохнаткина и завоевал чемпионский титул. Бой Павлович — Сидельников должен был состояться 31 марта нынешнего года, однако Сидельников был вынужден отказаться от поединка из-за травмы.

В активе Сидельникова 11 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (ММА). Он также является пятикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по боевому самбо.

На счету Павловича 11 побед и ни одного поражения в ММА.
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