Кто быстрее Хабиба. Еще пять россиян, претендующих на титул UFC
Вы думаете, что Нурмагомедов — единственный российский претендент на пояс UFC? Попробуем вас разубедить.
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Никто не ставит под сомнение статус Хабиба Нурмагомедова, сегодня он — главная звезда UFC и смешанных единоборств из нашей страны. Однако многочисленные проблемы со здоровьем, сложные взаимоотношения с работодателем и запутанная ситуация в дивизионе до 70 килограмм дали возможность некоторым представителям России приблизиться к статусу Орла на мировой арене. Несмотря на первую строчку рейтинга, Нурмагомедов имеет не так много шансов выйти на «титульник» в ближайшем будущем.
В грядущие выходные UFC определит лишь временного чемпиона в лёгком весе, за это звание поспорят Тони Фергюсон и Кевин Ли. Неоспоримый чемпион Конор Макгрегор почти продвинул ближайшую защиту против Нейта Диаса. Если ирландец победит, то следующим его соперником по логике (которая, правда, не всегда работает) должен стать временный чемпион. При таком раскладе Нурмагомедов подерётся за титул в лучшем случае через
Александр Волков, 28 лет (29−6, 3−0 в UFC)
Весовая категория: тяжёлая (+93 кг.)
Место в рейтинге: 7.
Бывший чемпион в тяжёлом весе Bellatorи М-1 Александр Волков отлично начал свой путь в UFC. На сегодня в активе Волкова три подряд победы в компании, и одерживал он их с каждым разом всё более уверенно. Сперва было выстраданное раздельное решением в поединке с Тимоти Джонсоном, затем последовала победа единогласным решением над популярным Роем Нельсоном, и месяц назад в Роттердаме Александр Волков зрелищно «забил» в третьем раунде местного Стефана Штруве. И если вы думаете, что этого недостаточно для того, чтобы называться претендентом на пояс, давайте прикинем список ближайших преследователей Миочича, с которыми Волкову предстоит конкурировать за звание главного контендера категории.
Алистайр Оверем. Не так давно проиграл. Как раз Миочичу в чемпионском бою. Ему титульник в ближайшее время дать не должны.
Фабрисью Вердум. Уже проигрывал Оверему. Да, поражение более чем спорное, но из рекорда его уже не уберёшь. А возможная победа над Дерриком Льюисом на UFC 216 — вряд ли билет на бой с чемпионом.
Кейн Веласкес. Постоянно проигрывает собственному организму. Последняя победа бывшего чемпиона в клетке датирована летом 2016 года и была одержана в поединке с Трэвисом Брауном. Мужа Ронды Роузи в последние пару лет побеждают все.
Фрэнсис Нганну. Вот, пожалуй, единственный
Дальше в рейтинге идут Марк Хант, главный поединок в жизни которого — борьба с читерами, и Деррик Льюис, у которого почти нет шансов в поединке с Фабрисью Вердумом.
В такой компании Александр Волков смотрится очень даже выгодно: зрелищный, опытный, но всё ещё перспективный (28 лет — тинейджер по меркам дивизиона) боец с тремя победами подряд. Если UFC сделает всё правильно и справедливо, следующий бой Волкова должен быть с топом и, возможно, носить претендентский статус.
Майрбек Тайсумов, 29 лет (26−5, 6−1 в UFC)
Весовая категория: лёгкая (до 70 кг)
Место в рейтинге: 15.
Да, в лёгком весе полно претендентов. Да, 15-я строчка — не то положение, чтобы просить титульник. Да, Тайсумов ещё не решил проблему с американской визой. Но последняя пара лет приучила нас, что своими фаворитами UFC считает в первую очередь бойцов, способных дать зрелище. Майрбек именно такой, а ещё он:
а) ведёт серию из пяти побед нокаутом, это рекорд лёгкого веса,
б) готов драться часто и с кем угодно, о чём неоднократно говорил,
в) вскоре обещает разобраться с визой и уже вызывает топов (Альварес, Кьеза, Барбоза).
Ожидается, что Майрбек вернётся в клетку в конце декабря на турнире UFCв Шанхае. Если повезёт с соперником и результатом, то начало/середина 2018 года — отличное время для Тайсумова, чтобы подраться с топом в США и подняться в пятёрку главных претендентов лёгкого веса.
Алексей Олейник, 40 лет (55−10−1, 4−1 в UFC)
Весовая категория: тяжёлая (+93 кг.)
Место в рейтинге: 9.
Удивительные вещи вытворяет на 22-м году карьеры Алексей Олейник. В свои 40 ветеран спорта уверенно идёт в десятке лучших тяжеловесов UFC и побеждает крепких соперников зачастую уникальными приёмами.
«Иезекиильчоук», исполненный Олейником в бою с Виктором Пештой,
Магомед Бибулатов, 29 лет (14−0, 1−0 в UFC)
Весовая категория: наилегчайшая (до 57 кг.)
Место в рейтинге: 14.
Очередной случай, когда смотреть на рейтинг не имеет смысла. 14-й номер наилегчайшего веса UFC Магомед Бибулатов — чемпионACB, WSOF и победитель
Забит Магомедшарипов, 26 лет (13−1, 1−0 в UFC)
Весовая категория: полулёгкая (до 66 кг.)
Место в рейтинге: за пределами топ-15.
Ещё один
Известный за океаном тренер Марк Генри (Забит тренируется именно у этого специалиста, когда проходит подготовку в Америке) ещё до дебюта Магомедшарипова в UFC сказал, что с таким проспектом компании Даны Уайта больше не нужен Конор Макгрегор. После турнира в Роттердаме в эти слова
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