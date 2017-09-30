Чемпион UFC Макгрегор по-прежнему заинтересован в проведении боя с Нурмагомедовым в России

Ранее Нурмагомедов сообщил ТАСС, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе. Макгрегор ранее заявлял, что хочет встретиться с ним в России.

«Бой с Хабибом в России — это отличная идея, — сказал Макгрегор. — Это было бы безумие, посмотрим, что произойдет. Впрочем, я должен быть уверен, что он сможет уложиться в весовую категорию, потому что не собираюсь ехать туда просто так».

Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул «временного» чемпиона UFC, однако из-за проблем со здоровьем, связанных с ускоренной процедурой сгонки веса, отказался от проведения боя. Россиянин последний поединок провел 12 ноября прошлого года, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Всего в активе Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах.