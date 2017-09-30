Чемпион UFC Макгрегор по-прежнему заинтересован в проведении боя с Нурмагомедовым в России
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории ирландец Конор Макгрегор сохраняет заинтересованность в проведении поединка с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова Макгрегора приводит портал MMAfrenzy.
Ранее Нурмагомедов сообщил ТАСС, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в
«Бой с Хабибом в России — это отличная идея, — сказал Макгрегор. — Это было бы безумие, посмотрим, что произойдет. Впрочем, я должен быть уверен, что он сможет уложиться в весовую категорию, потому что не собираюсь ехать туда просто так».
Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул «временного» чемпиона UFC, однако
Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн. В ночь на 27 августа Макгрегор провел бой по правилам бокса с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером в
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