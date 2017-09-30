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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/31180163/
30 сентября 2017, 18:24 | Летние: Единоборства | ТАСС

Чемпион UFC Макгрегор по-прежнему заинтересован в проведении боя с Нурмагомедовым в России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории ирландец Конор Макгрегор сохраняет заинтересованность в проведении поединка с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова Макгрегора приводит портал MMAfrenzy.

Ранее Нурмагомедов сообщил ТАСС, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе. Макгрегор ранее заявлял, что хочет встретиться с ним в России.

«Бой с Хабибом в России — это отличная идея, — сказал Макгрегор. — Это было бы безумие, посмотрим, что произойдет. Впрочем, я должен быть уверен, что он сможет уложиться в весовую категорию, потому что не собираюсь ехать туда просто так».

Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул «временного» чемпиона UFC, однако из-за проблем со здоровьем, связанных с ускоренной процедурой сгонки веса, отказался от проведения боя. Россиянин последний поединок провел 12 ноября прошлого года, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Всего в активе Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн. В ночь на 27 августа Макгрегор провел бой по правилам бокса с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером в Лас-Вегасе, уступив сопернику техническим нокаутом в 10-м раунде.
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