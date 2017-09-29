Российский дзюдоист Мшвидобадзе стал вторым на этапе серии Гран-при в Загребе

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все победители и призеры в личных соревнованиях на чемпионате России по дзюдо, который прошел в Нальчике, получат шанс выступить на международных стартах в ближайшее время. Об этом ТАСС по итогам турнира рассказал генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба.