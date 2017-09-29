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29 сентября 2017, 23:02 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Российский дзюдоист Мшвидобадзе стал вторым на этапе серии Гран-при в Загребе

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе занял второе место в весовой категории до 60 кг на этапе серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе занял второе место в весовой категории до 60 кг на этапе серии Гран-при в Загребе (Хорватия). Увеличить
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В финале Мшвидобадзе уступил грузинскому спортсмену Амирану Папинашвили. Третьими стали россиянин Альберт Огузов и Бекир Озлу (Турция).

Турнир в Загребе завершится 1 октября.
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