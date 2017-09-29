В UFC подтвердили, что Нурмагомедов отказался от проведения боя в ноябре
Матчмейкер UFC Шон Селби заявил, что российский боец промоушена Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения провести бой с Тони Фергюсоном в ноябре на турнире UFC 217.
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«Я просто хочу
Бой за титул временного чемпиона UFC между Тони Фергюсоном и Кевином Ли состоится 7 октября на турнире UFC 216.
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