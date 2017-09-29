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29 сентября 2017, 21:46 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

В UFC подтвердили, что Нурмагомедов отказался от проведения боя в ноябре

Матчмейкер UFC Шон Селби заявил, что российский боец промоушена Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения провести бой с Тони Фергюсоном в ноябре на турнире UFC 217.

Матчмейкер UFC <span class=error>Шон</span> <span class=error>Селби</span> заявил что российский боец <span class=error>промоушена</span> <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов отказался от предложения провести бой с Тони Фергюсоном в ноябре на турнире UFC 217. Увеличить
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«Я просто хочу кое-что прояснить. Нурмагомедову был предложен бой в ноябре. Я был проинформирован, что Хабиб не сможет подготовиться к этой дате и, вероятно, не сможет выступить как минимум до декабря. Это оставляло Тони без соперника. Мы поддержали Фергюсона и предложили обратить внимание на Кевина Ли, который показывает отличные результаты в последнее время», — приводит слова Селби MMAJunkie.

Бой за титул временного чемпиона UFC между Тони Фергюсоном и Кевином Ли состоится 7 октября на турнире UFC 216.
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