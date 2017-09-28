Емельяненко слез с печи. Самый скандальный боец страны снова в деле
Бывший заключенный воронежской колонии № 9 Александр Емельяненко выиграл первый бой за четыре с половиной года, всего за 35 секунда нокаутировав в Москве бразильца Джеронимо дос Сантоса.
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Бой Александра Емельяненко — это событие. Но когда пройдут годы, и один из самых противоречивых бойцов современности завершит карьеру, тем, кто не наблюдал всю историю в развитии, будет крайне тяжело объяснить, основываясь на сухих фактах, чем был для смешанных единоборств Александр.
ЧЕМПИОН ПО СОРВАННЫМ БОЯМ
С Федором — понятная история. Целая эпоха, и у него были реально крутые бои. Не все, но были. Последние, уже в статусе живой легенды, все на виду. Но с Александром никогда нельзя было
Или всех его сил хватало лишь на то, чтобы все отрицать, оскорблять, запугивать — и быть при этом крайне убедительным. Все эти его «Вам показалось»… «Все врут, ничего не было»… «Меня оклеветали»… — они запоминаются лучше, чем бои многих других. А у Емельяненко за последние 5 лет был один бой и с десяток сорвавшихся, отмененных — столько, что хватило бы на всех российских бойцов.
Но все свои злоключения и неприятности, включая тюремный срок, Александр принимал как должное и с удивительным достоинством. Насколько это вообще возможно. И вот — возвращение. Через три с половиной года после последнего поражения, в промоушене клуба «Ахмат» из Грозного — но в Москве.
ТОТ САМЫЙ БОЙ
Этот турнир, с одной стороны, получился очень интернациональным со спортивной точки зрения, а с другой — глава Чеченской республики на трибунах соседствовал с Роем Джонсом, именитыми бойцами ММА и олимпийскими чемпионами, светскими персонажами, девушками в длинных платьях на тонких шпильках и людьми в хаки. Все они, даже бойцы UFC, в интервью признавались, что большего всего ждут именно его — тот самый бой.
— Подготовка меня временами подламывала… но я убил в себе это чувство — нежелание ходить в зал, — уверял главный герой вечера с экрана.
Александр Емельяненко всего этого не видел и не слышал. Перед боем он спал. С забинтованными уже руками, положив голову на колени супруги — спал. До выхода в клетку было еще не меньше часа. Флаги клуба «Ахмат» и Чечни передавали друг другу на трибунах.
Джеронимо Дос Сантос по прозвищу Мондрагон совсем недавно приезжал в Ингушетию драться с Сергеем Харитоновым и там в горах проиграл, попавшись на весьма экзотический болевой прием. От Емельяненко ждать удушающих и болевых не приходилось. Несмотря на базу — дзюдо и самбо. Сильной стороной его всегда были удары — с обеих рук, вполне боксерские по мощи и акценту, их в свое время не выдержала даже бетонная челюсть Сергея Харитонова.
115 килограммов мощи, самомнения и затухающих рефлексов Александра Емельяненко шли в клетку в Москве, драться.
РЕФЕРИ СПАСАЕТ БРАЗИЛЬЦА
Мондрагон продержался 36 секунд. Его потащили на себя, дали несколько раз промахнуться, затем Емельяненко сделал сайдстеп, провалил и всадил правый удар в голову бразильца. Легкий и точный. Сделал еще шаг в сторону — повторил и обрушился многоударной серией, в результате которой Мондрагон оказался на настиле, лицом вниз, и рефери уже спас его от дальнейшего урона здоровью.
Некоторое время он еще разводил руки и протестовал, показывая, что сам он в порядке — но зал его претензии встретил неодобрительным гулом. Емельяненко благодарил Кадырова, передавал привет маме и обещал не подвести.
Контракт Александра с клубом «Ахмат» рассчитан на несколько боев. Они подписались на все риски, потенциальные проблемы, весь сопутствующий цирк с его участием, включая дерзкие интервью, сомнительные результаты медицинского тестирования и неожиданные истории в боях и около. Больше татуировок, больше бреда в прессе, больше интриги, больше Александра Емельяненко.
Опасный? Да, все еще.
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