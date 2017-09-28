Емельяненко слез с печи. Самый скандальный боец страны снова в деле

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Бой Александра Емельяненко — это событие. Но когда пройдут годы, и один из самых противоречивых бойцов современности завершит карьеру, тем, кто не наблюдал всю историю в развитии, будет крайне тяжело объяснить, основываясь на сухих фактах, чем был для смешанных единоборств Александр.

ЧЕМПИОН ПО СОРВАННЫМ БОЯМ

С Федором — понятная история. Целая эпоха, и у него были реально крутые бои. Не все, но были. Последние, уже в статусе живой легенды, все на виду. Но с Александром никогда нельзя было что-то утверждать с полной уверенностью. Кроме того, что у него когда-то действительно был большой талант, который он не реализовал даже на половину.

Или всех его сил хватало лишь на то, чтобы все отрицать, оскорблять, запугивать — и быть при этом крайне убедительным. Все эти его «Вам показалось»… «Все врут, ничего не было»… «Меня оклеветали»… — они запоминаются лучше, чем бои многих других. А у Емельяненко за последние 5 лет был один бой и с десяток сорвавшихся, отмененных — столько, что хватило бы на всех российских бойцов.

Но все свои злоключения и неприятности, включая тюремный срок, Александр принимал как должное и с удивительным достоинством. Насколько это вообще возможно. И вот — возвращение. Через три с половиной года после последнего поражения, в промоушене клуба «Ахмат» из Грозного — но в Москве.

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО (справа) и Джеронимо ДОС САНТОС. Спорт-Экспресс

ТОТ САМЫЙ БОЙ

Этот турнир, с одной стороны, получился очень интернациональным со спортивной точки зрения, а с другой — глава Чеченской республики на трибунах соседствовал с Роем Джонсом, именитыми бойцами ММА и олимпийскими чемпионами, светскими персонажами, девушками в длинных платьях на тонких шпильках и людьми в хаки. Все они, даже бойцы UFC, в интервью признавались, что большего всего ждут именно его — тот самый бой.

— Подготовка меня временами подламывала… но я убил в себе это чувство — нежелание ходить в зал, — уверял главный герой вечера с экрана.

Александр Емельяненко всего этого не видел и не слышал. Перед боем он спал. С забинтованными уже руками, положив голову на колени супруги — спал. До выхода в клетку было еще не меньше часа. Флаги клуба «Ахмат» и Чечни передавали друг другу на трибунах.

Джеронимо Дос Сантос по прозвищу Мондрагон совсем недавно приезжал в Ингушетию драться с Сергеем Харитоновым и там в горах проиграл, попавшись на весьма экзотический болевой прием. От Емельяненко ждать удушающих и болевых не приходилось. Несмотря на базу — дзюдо и самбо. Сильной стороной его всегда были удары — с обеих рук, вполне боксерские по мощи и акценту, их в свое время не выдержала даже бетонная челюсть Сергея Харитонова.

115 килограммов мощи, самомнения и затухающих рефлексов Александра Емельяненко шли в клетку в Москве, драться.

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО (слева). Спорт-Экспресс

РЕФЕРИ СПАСАЕТ БРАЗИЛЬЦА

Мондрагон продержался 36 секунд. Его потащили на себя, дали несколько раз промахнуться, затем Емельяненко сделал сайдстеп, провалил и всадил правый удар в голову бразильца. Легкий и точный. Сделал еще шаг в сторону — повторил и обрушился многоударной серией, в результате которой Мондрагон оказался на настиле, лицом вниз, и рефери уже спас его от дальнейшего урона здоровью.

Некоторое время он еще разводил руки и протестовал, показывая, что сам он в порядке — но зал его претензии встретил неодобрительным гулом. Емельяненко благодарил Кадырова, передавал привет маме и обещал не подвести.

Контракт Александра с клубом «Ахмат» рассчитан на несколько боев. Они подписались на все риски, потенциальные проблемы, весь сопутствующий цирк с его участием, включая дерзкие интервью, сомнительные результаты медицинского тестирования и неожиданные истории в боях и около. Больше татуировок, больше бреда в прессе, больше интриги, больше Александра Емельяненко.