Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос Сантосом

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Емельяненко победил нокаутом бразильца Джеронимо дос Сантоса на 36-й секунде боя, который прошел в Москве. Поединок состоялся в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) 42.

«Был план не влезать с Мондрагоном в борьбу, — сказал спортсмен. — Это моя работа — выходить и биться. Когда понял, что все, победил? Да еще когда выходил на бой, тогда и понял».

«Для меня примером в плане карьеры служит Джордж Форман, который в 50 лет боксировал», — добавил 36-летний Емельяненко.