Боец Александр Емельяненко одержал победу в первом поединке после выхода из колонии

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Бой, прошедший в среду в Москве под эгидой WFCA (World fighting championship Akhmat) 42, завершился победой Емельяненко-младшего в первом раунде техническим нокаутом.

Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над девушкой. Сам спортсмен настаивал на том, что «связь была обоюдной». В конце ноября 2016 года Емельяненко вышел на свободу — Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.

Бой с Мондрагоном стал для 36-летнего Емельяненко первым с января 2014 года, когда россиянин проиграл соотечественнику Дмитрию Сосновскому. Эта победа стала для Емельяненко-младшего 24-й при семи поражениях.

Поединок между Емельяненко и Мондрагоном — одно из главных событий вечера WFCA 42, где позднее россиянин Михаил Малютин проведет бой с бразильцем Фабиано Силвой де Кансейсао.