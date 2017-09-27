Боец Александр Емельяненко одержал победу в первом поединке после выхода из колонии
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в первом поединке после выхода из колонии победил бразильца Джеронимо Мондрагона.
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Бой, прошедший в среду в Москве под эгидой WFCA (World fighting championship Akhmat) 42, завершился победой
Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над девушкой. Сам спортсмен настаивал на том, что «связь была обоюдной». В конце ноября 2016 года Емельяненко вышел на свободу — Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.
Бой с Мондрагоном стал для 36-летнего Емельяненко первым с января 2014 года, когда россиянин проиграл соотечественнику Дмитрию Сосновскому. Эта победа стала для
Поединок между Емельяненко и Мондрагоном — одно из главных событий вечера WFCA 42, где позднее россиянин Михаил Малютин проведет бой с бразильцем Фабиано Силвой де Кансейсао.
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