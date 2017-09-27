Федор Емельяненко: Женщин в ММА не приветствую

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26 сентября 2012 года Министерство спорта официально признало ММА самостоятельным видом спорта. Уже на следующий день была создана Федерация ММА России, президентом которой стал самый известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко. И вот теперь, ровно пять лет спустя, в Новогорске открылась его Школа единоборств.

В ней будут представлены многие популярные виды единоборств: боевое самбо, кикбоксинг, ММА, вольная борьба, джиу-джитсу и тайский бокс. Каждое направление будут курировать профессиональные мастера, которых будет отбирать лично Емельяненко.

— Я уже определился со многими кандидатами, но их имена будут озвучены чуть позже, — сказал Федор.

Комплекс рассчитан на то, что в нем одновременно могут работать 250 человек. В основном зале имеются зона единоборств (включающая в себя ринг, мешки, татами и клетку), зона функционального тренинга и кардио-зона. Плюс есть отдельный зал для кроссфит-тренировок. Также школа оснащена сауной, компактным бассейном, солярием, кабинетами для массажа и медицинского сопровождения.

— Надеемся, Школа станет настоящим центром, в котором спортсмены любого возраста и уровня будут осваивать различные единоборства, — поделился Емельяненко. — Хочу выразить отдельную благодарность Алишеру Усманову за предоставление такого комплекса и развитие спорта в стране вообще. Очень здорово, что в Россию появляются такие центры. Для ММА это особенно актуально. Нашему виду спорта пять лет, и его популярность с каждым месяцем растет. Это очень здорово.

ОБ АВТОБИОГРАФИИ ДУМАТЬ РАНО

Планируется, что занятия в Школе единоборств начнутся через две недели. За это время окончательно должны определиться тренеры, которые будут там работать, и доведены до ума некоторые детали. Тренироваться будет удобно в первую очередь тем, кто живет неподалеку. Например, в Химках. Хотя не исключено, что будет продуман трансфер из Москвы. Центр позиционируется как общедоступный, в нем смогут тренироваться дети, взрослые и профессионалы. Причем определенные категории будут заниматься бесплатно. Обещают, что ценовая политика будет демократичной для всех.

— Как часто вы сами планируете здесь появляться? — спросили на пресс-конференции у Федора Емельяненко.

— Думаю, очень часто. Это будет моим основным залом при подготовке к боям. Здесь будет работать и моя команда. Будем приглашать наших друзей — боксеров. Сотрудничать планируем со многими, в том числе, иностранными спортсменами.

— Вы всегда были равнодушны к клетке. Говорили, что спокойно можете готовиться и без нее. А в этой школе она есть. Почему?

— Многие ребята выступают в версиях, где она есть. Да и я сейчас тоже. Возникла необходимость — вот и установили.

— В последнее время участились уличные конфликты с участием профессиональных бойцов…

— Воспитательная часть в наших занятиях — прежде всего. На каждой тренировке мы делаем акцент на том, что сила должна применяться на соревнованиях. В остальное время — исключительно в целях самообороны.

— Девушки у вас здесь могут тренироваться?

— Конечно, могут.

— То есть, вы поддерживаете женское ММА?

— Нет, вот это я не приветствую.

— Многие спортсмены выпускают свои автобиографии. Вы не планируете?

— Нет, таких планов пока нет. Зачем? Почти вся моя жизнь расписана в интернете, можно найти интервью, семинары. Вот когда в ринге стоять не смогу, тогда и сяду писать.

РЕВАНШ С МИТРИОНОМ ВОЗМОЖЕН

— Скажите, наконец, с кем у вас следующий бой?

— Скоро все узнаете.

— А вы уже знаете фамилию соперника?

— Я знаю.

— Недавно вы летали в США…

— Это был, прежде всего, дружеский визит.

фоторепортаж Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом Дебют Федора Емельяненко в промоушене Bellator получился неудачным. Российский боец проиграл Мэтту Митриону, продержавшись чуть более минуты.

— Ваш бой будет в Америке или в Европе?

— Скорее всего, в США.

— Возможен ли реванш с Мэттом Митрионом?

— Возможен.

— На бой вашего брата Александра Емельяненко с Джеромино Дос Сантосом. Пойдете?

— Без комментариев.

— Вас удивил Конор Макгрегора в поединке против Флойда Мейвейзера?

— Я не смотрел этот бой.

— Не интересно?

— Нет.

— Что обычно команда дарит вам на день рождения? — неслучайно спросили у Федора. 28 сентября ему исполняется 41 год.

— Если мы просто соберемся все вместе — это и будет для меня лучшим подарком.

Владимир ИВАНОВ

из Новогорска.