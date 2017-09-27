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27 сентября 2017, 1:14 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

«Саша будет в боях…»: Емельяненко-младший возвращается в ринг после колонии

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко возвращается к профессиональной деятельности боем с бразильцем Джеронимо Мондрагоном в рамках турнира WFCA 42 (World fighting championship Akhmat), который пройдет в среду в Москве.

Российский боец смешанных единоборств (<span class=error>ММА</span>) Александр Емельяненко возвращается к профессиональной деятельности боем с бразильцем Джеронимо Мондрагоном в рамках турнира <span class=error>WFCA</span> 42 (World fighting championship Akhmat) который пройдет в среду в Москве. Увеличить
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Контракт с «Ахматом»

Главным боем вечера будет поединок россиянина Михаила Малютина и бразильца Фабиано Силвы де Кансейсао. А встреча Емельяненко с Мондрагоном значится в андеркарте. 37-летний соперник Александра добился в ММА 39 побед (25 нокаутом) и потерпел 19 поражений.

Жизнь Емельяненко-младшего, брата знаменитого Последнего Императора Федора Емельяненко, складывалась противоречиво. Александр был в тени Федора на ринге, но с лихвой «отличался» вне соревнований, попадая в различные конфликтные ситуации. В мае 2015 года Емельяненко сел в тюрьму, получив от Симоновского суда Москвы 4,5 года колонии общего режима за насильственные действиях сексуального характера.

Изначально спортсмен обвинялся в совершении действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков женщины, убиравшей его квартиру. Сам боец настаивал, что «связь была обоюдной», но суд в этом не убедил. Уже через год, в ноябре 2016-го, Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области на свободу, поскольку суд заменил наказание в виде лишения свободы на два года исправительных работ.

А 12 февраля 2017 года президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил, что Александр Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat. Новость эта стала неожиданной для многих, поскольку несколькими месяцами ранее, в октябре 2016 года, между Федором Емельяненко, который возглавляет Союз ММА России, и представителями клуба «Ахмат» произошел конфликт из-за детских боев на турнире ММА в Грозном.

Емельяненко-старший осудил проведение детских боев, в которых приняли участие три сына главы Чечни Рамзана Кадырова, старшему из которых на тот момент было 10 лет. Министерство спорта РФ рекомендовало впредь проводить подобные турниры по правилам, координируя свои действия с ним и Союзом ММА России.

«Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов “Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат”. Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесет интригу в своем дивизионе, будет показывать зрелищные бои», — написал в феврале в своем Instagram руководитель «Ахмата» Висмурадов.

Забыть прошлое

Всего Емельяненко-младший провел в ММА 30 боев, в которых одержал 23 победы. Однако куда заметнее стали его появления в хронике происшествий. В числе самых громких скандалов значатся дебош на борту рейса Барнаул — Москва (2012 год), подозрение в избиении граждан Франции в Амстердаме (2013), драка в кафе в Москве (2013), обвинение в совершении действий сексуального характера (2014) и тюремный срок (2015).

Но эти истории позади, Емельяненко-младший всем своим видом показывает — он хочет изменить репутацию. Находясь в СИЗО, он сыграл свадьбу с Полиной Селедцовой. Сама супруга рассказала «Р-Спорт», что не слишком разделяет желание Александра продолжать карьеру в ММА, но выбор мужа при этом уважает: «думаю, пока здоровье будет позволять, Саша будет в боях». Эти слова Полина произнесла, вздохнув.
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Александр Емельяненко: новое начало

Александр Емельяненко: новое начало

В среду в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В главном поединке бойцовского шоу ветеран российских ММА Михаил Малютин (34 победы — 12 поражений) проведет бой с бразильцем Фабиано Силвой де Консенсао (28−9−1).
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