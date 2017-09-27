«Саша будет в боях…»: Емельяненко-младший возвращается в ринг после колонии
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко возвращается к профессиональной деятельности боем с бразильцем Джеронимо Мондрагоном в рамках турнира WFCA 42 (World fighting championship Akhmat), который пройдет в среду в Москве.
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Контракт с «Ахматом»
Главным боем вечера будет поединок россиянина Михаила Малютина и бразильца Фабиано Силвы де Кансейсао. А встреча Емельяненко с Мондрагоном значится в андеркарте. 37-летний соперник Александра добился в ММА 39 побед (25 нокаутом) и потерпел 19 поражений.
Жизнь
Изначально спортсмен обвинялся в совершении действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков женщины, убиравшей его квартиру. Сам боец настаивал, что «связь была обоюдной», но суд в этом не убедил. Уже через год, в ноябре 2016-го, Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области на свободу, поскольку суд заменил наказание в виде лишения свободы на два года исправительных работ.
А 12 февраля 2017 года президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил, что Александр Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat. Новость эта стала неожиданной для многих, поскольку несколькими месяцами ранее, в октябре 2016 года, между Федором Емельяненко, который возглавляет Союз ММА России, и представителями клуба «Ахмат» произошел конфликт
«Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов “Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат”. Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесет интригу в своем дивизионе, будет показывать зрелищные бои», — написал в феврале в своем Instagram руководитель «Ахмата» Висмурадов.
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