«Саша будет в боях…»: Емельяненко-младший возвращается в ринг после колонии

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Контракт с «Ахматом»

Главным боем вечера будет поединок россиянина Михаила Малютина и бразильца Фабиано Силвы де Кансейсао. А встреча Емельяненко с Мондрагоном значится в андеркарте. 37-летний соперник Александра добился в ММА 39 побед (25 нокаутом) и потерпел 19 поражений.

Жизнь Емельяненко-младшего, брата знаменитого Последнего Императора Федора Емельяненко, складывалась противоречиво. Александр был в тени Федора на ринге, но с лихвой «отличался» вне соревнований, попадая в различные конфликтные ситуации. В мае 2015 года Емельяненко сел в тюрьму, получив от Симоновского суда Москвы 4,5 года колонии общего режима за насильственные действиях сексуального характера.

Изначально спортсмен обвинялся в совершении действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков женщины, убиравшей его квартиру. Сам боец настаивал, что «связь была обоюдной», но суд в этом не убедил. Уже через год, в ноябре 2016-го, Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области на свободу, поскольку суд заменил наказание в виде лишения свободы на два года исправительных работ.

А 12 февраля 2017 года президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил, что Александр Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat. Новость эта стала неожиданной для многих, поскольку несколькими месяцами ранее, в октябре 2016 года, между Федором Емельяненко, который возглавляет Союз ММА России, и представителями клуба «Ахмат» произошел конфликт из-за детских боев на турнире ММА в Грозном.

Емельяненко-старший осудил проведение детских боев, в которых приняли участие три сына главы Чечни Рамзана Кадырова, старшему из которых на тот момент было 10 лет. Министерство спорта РФ рекомендовало впредь проводить подобные турниры по правилам, координируя свои действия с ним и Союзом ММА России.

«Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов “Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат”. Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесет интригу в своем дивизионе, будет показывать зрелищные бои», — написал в феврале в своем Instagram руководитель «Ахмата» Висмурадов.

Забыть прошлое

Всего Емельяненко-младший провел в ММА 30 боев, в которых одержал 23 победы. Однако куда заметнее стали его появления в хронике происшествий. В числе самых громких скандалов значатся дебош на борту рейса Барнаул — Москва (2012 год), подозрение в избиении граждан Франции в Амстердаме (2013), драка в кафе в Москве (2013), обвинение в совершении действий сексуального характера (2014) и тюремный срок (2015).