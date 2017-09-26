Александр Емельяненко: новое начало

Бойцовское шоу состоится в ГЦКЗ «Россия». Арена будет забита до отказа. И дело не в том, что билет можно купить всего за 500 рублей, и, даже не в том, что в главном бою вечера сразится Миша Малютин. Просто спустя 3,5 года в большой спорт возвращается Александр Емельяненко, который еще совсем недавно отбывал наказание в колонии. Именно он привлек огромное внимание к турниру чеченской организации в Москве. Чтобы кто ни говорил, хороший Саша, или, плохой, он, по-прежнему, интересен зрителю, персона знаковая для российских ММА.

Емельяненко возвращается посвежевшим, и, вроде бы, взявшись наконец-то за ум. Толи красавица жена так хорошо на него действует, толи Александр извлек уроки из своих прошлых ошибок. И новых совершать не собирается. По крайней мере, сейчас так кажется.

По его собственным словам, на данный момент он находится «в лучшей спортивной форме за всю карьеру в спорте». И этому есть фактическое подтверждение. Емельяненко не прячется от фанатов, выкладывая в социальных сетях фотографии и видеоролики о своей подготовке. На картинках каждый может увидеть, как со спортсмена течет пот, как напрягаются восемь кубиков на животе во время упражнений на пресс. Видно, что он всерьез занялся спортом. Остается только надеяться, что надолго хватит этого энтузиазма. Ведь уже были моменты в его жизни, когда, казалось, он изменился. Вспомнить можно его трехмесячное нахождение в Афоне, где он пек хлеб, колол дрова, выполнял разную черновую работу.

И словно былинный герой с огромной бородой неожиданно вернулся в спорт, чтобы сокрушать неприятелей. Но хватило Александра Владимировича тогда всего на один поединок, да и то с фриком по имени Боб Сапп. Потом, снова все пошло по наклонной.

Сейчас Саша весит 115 килограммов, его соперник — 129! Но это нисколько не пугает россиянина: «Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру в спорте. Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать. Желаю ему всего хорошего».

Емельяненко постоянно шутит, но соперника не оскорбляет. Трештокинг, который так любит Конор Макгрегор, для Александра является не больше, чем юношеское озорство.

«Я уже взрослый человек, мне ни к чему себя так вести. Пусть соперники говорят, что угодно. Пусть думают обо мне. Я о них совершенно не думаю вообще», — так Александр прокомментировал слова своего соперника о том, что русский боец прямо из «клетки» отправится в больницу.

Лига WFCA не прогадала, подписывая контракт с Александром. Промоушен хорошо пропиарился за счет Емельяненко не только в России, но и во всем мире. И если даже Емельяненко потерпит сокрушительное поражение в бою против бразильца, он получит новый контракт на несколько поединков в организации. Главное, чтобы боец, который когда-то подавал большие надежды, вновь не пошел туда, куда идти не нужно. Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому оба вон.

Сергей Ващенко