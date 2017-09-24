Бык порвал торреадора. Ученик Шлеменко проиграл его обидчику

Дебют Саки и летаргический сон японцев

UFC вернулась в Японию, которая некогда была полноценным вторым полюсом смешанных единоборств. Турнир ознаменовался дебютом в UFC кикбоксёра Гёхана Саки, который свой единственный до этого бой в ММА проиграл. В концовке первого раунда он отправил в нокаут бразильца Энрике да Силву, подписав ему Саки дебютировал с нокаута.

UFC вернулась в Японии, которая некогда была полноценным вторым полюсом смешанных единоборств. Турнир ознаменовался дебютом в UFC кикбоксёра Гёхана Саки, который свой единственный до этого бой в ММА проиграл. В концовке первого раунда он отправил в нокаут бразильца Энрике да Силву, подписав ему увольнительную. Собственно японские герои свою публику разочаровали. «Мухач» Улка Сасаки стал жертвой опытного бразильца Жуссьера Формиги. В конце первого раунда тот перевёл японца в партер и задушил за 30 секунд до гонга. Катится к закату карьере чемпиона PRIDE в лёгком весе Таканори Гоми, который за полторы минуты был уничтожен Дон Хён Кимом и потерпел пятое поражение подряд в первом раунде.

Бразильянки Джессика Андраде и Клаудия Гаделья безуспешно пытались отобрать титул чемпионки в наилегчайшем весе у Йоанны Енджейчик, а теперь им самим предстояло оспорить вторую позицию в этом дивизионе. Девушки не разочаровали, показав яркий бой. Гаделья начала очень бодро и в начале первого раунда легко перебивала свою соперницу сериями на средней дистанции и разбила ей лоб. Но дальше всё пошло не по плану. Андраде бросила соперницу как тряпичную куклу и крепко побила на земле, забрав концовку раунда.

Один раз нащупав слабину соперницы, она её уже не отпускала. Удивляла только безумная тактика Гадельи, которая вместо удачного для себя боя на дистанции шла в борьбу, где безнадёжно проигрывала. Андраде постепенно освоилась и в стойке, где задавила соперницу мощью, засыпала ударами и превратила её лицо в кровавую массу. Гаделья попыталась ответить гильотиной в концовке, но не хватило ни времени, ни сил. Кровь лилась рекой и в третьем раунде, а девушки пленных не брали и шли вперёд, выдав лучший бой этого вечера. Андраде исполнила очередной эффектный бросок и на земле ещё больше украсила физиономию Гадельи. Один из судей даже отдал ей победу с разгромным счётом 30−25.

В главном бою вечера Овин Сен-Прё должен был встретиться с легендой PRIDE Сёгуном Руа, но когда бразилец получил травму, на замену пришлось выпускать вернувшегося в UFC полусредневеса Юсина Оками, который на взвешивании даже не добрал до лимита весовой категории. Впрочем, японскую публику это не должно было смутить. В PRIDE дрались бойцы и не с такой разницей в габаритах, но конкурентного боя всё же не получилось.

Оками сразу же опрометчиво бросился противнику в ноги. Шансов в таком наскоке с его габаритами было не больше, чем у голубя против вороны. Сен-Прё захватил голову японца и уже не отпускал, планомерно проводя удушающий. Самурайский дух не позволил Оками стучать на глазах у родной публики, и он предпочёл проиграть, погрузившись в сон. Вместо кровавой битвы с Сёгуном Сен-Прё получил лёгкие деньги и бонус за победу. Японские же ММА продолжают пребывать в летаргическом сне. Против топовых бойцов в стране восходящего солнца сейчас попросту некого выставить.

Что по плечу Шлеменко, не по силам ученику

М-1 проводила крупный турнир в Казани, который должен быть короновать первого чемпиона организации в наилегчайшем весе и дать ответ на вопрос, стоит ли списать Брэндона Хэлси на свалку, после того как его побьёт ученик Александра Шлеменко Михаил Рогозин? Но в этот день ни одному российскому бойцу в главном карде не было суждено победить. Небитый проспект Владимир Канунников был буквально закатан в канвас коренастым грузином Раулом Тутараули. Впечатлительная супруга бойца клуба «Стрела» не скрывала своих слёз, наблюдая за этим печальным зрелищем.

Непонятное впечатление оставил бой Вадима Малыгина с украинцем Александром Доскальчуком в финале Гран-при в наилегчайшем весе. С таким настроем на чемпионские поединки не выходят. Доскальчук легко переводил бой в партер в первом раунде, а Вадим очень вяло пытался ему в этом помешать и провести гильотину. В концовке раунда показалось, что ему удалось выровнять бой, но затем произошла необъяснимая потеря концентрации во второй пятиминутке. Россиянин перехватил инициативу, пошёл в атаку и едва ли не сам забрался на гильотину, которую украинцу оставалось лишь крепко сомкнуть.

Даже перейдя в полутяжёлый вес, экс-чемпион Bellator Брэндон Хэлси выглядел мощнее своего визави Михаила Рагозина. Шлеменко, наверняка, много рассказал ему о слабых сторонах американца, но так и не научил противостоять его единственной, но очень сильной стороне. Одетый под Капитана Америку перекачанный Холси в полном соответствии со своим прозвищем Бык летел на своего соперника с первых секунд раунда, низко опустив голову. Тореадор из Рагозина получился никудышным. Он раз за разом пропускал проходы в ноги, хотя на земле неплохо защищался и не давал американцу делать ничего, кроме примитивных коротких ударов.

Во второй пятиминутке Михаил отдал спину, но уже уставший к тому моменту Хэлси свалился с его плеч как мешок с картошкой. В бою запахло переломом. Рагозин издевался над ним, избивая сверху и пытаясь даже провести рычаг локтя, но Хэлси перетерпел раунд, выжил и усталой походкой побрёл в свой угол. Рагозину тогда, возможно, показалось, что дело в шляпе, а Хэлси напряг все свои силы в стартовый отрезок, чтобы затащить бой на землю, а затем там не спеша довёл его до победы в лучших традициях Бена Аскрена. В интересном по составу полутяжёлом дивизионе у Хэлси в будущем найдутся и более опасные соперники.

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