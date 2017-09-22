Федор Емельяненко откроет в Новогорске школу единоборств своего имени
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСC/. Российский боец и президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко откроет школу своего имени в Новогорске. Об этом ТАСС сообщили организаторы торжественного мероприятия, которое пройдет 27 сентября.
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Помимо Емельяненко, в мероприятии также примут участие глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, президент «Академии бокса» Тимофей Кургин и другие.
Емельяненко в настоящий момент находится в США на заключительном этапе переговоров по следующему поединку в организации Bellator.
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