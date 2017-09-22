UFC Fight Night 117: все о турнире в Японии, где подерутся Сен Прю и Оками

Изначально хедлайнерами бойцовского шоу должны были стать Маурисио Руа и Овинс Сен Прю. Но этого боя не будет. Шогун получил травму и матчмейкерам UFC пришлось срочно искать замену. В итоге против Сен Прю сразится японец Юшин Оками — кумир многих фанатов ММА в Азии.

В со-главном поединке турнира подерутся девушки: Клаудиа Гаделья и Джессика Андраде.

«Советский спорт» рассказывает о турнире UFC в Японии.

Файткард турнира UFC Fight Night 117

Предварительные бои.

Поединки начнутся в 02:30 по московскому времени.

Даичи Абе (5−0) — Хюн Гюн Лим (13−6−1)

Шиншо Анзаи (9−2) — Люк Жуме (12−3)

Сюри Кондо (5−0) — Чан-Ми Джеон (5−1)

Жусиер Формига (19−5) — Улка Сасаки (20−4−2)

Кеита Накамура (32−8−2) — Алекс Монро (13−4).

Основные бои.

Поединки начнутся в 05:00 по московскому времени.

Мизуто Хирота (19−8−2) — Чарльз Роса (11−3)

Теруто Ишихара (10−4−2) — Роландо Ди (8−5−1)

Гекхан Саки (0−1) — Энрике да Сильва (12−3)

Таканори Гоми (35−13) — Донг Хюн Ким (14−8−3)

Клаудиа Гаделья (15−2) — Джессика Андраде (16−6).

Главный бой.

Поединок начнется примерно в 07:00 по московскому времени.

Овинс Сен Прю (20−10) — Юшин Оками (34−10).

Когда-то Овинс считался одним из претендентов на звание чемпиона UFC в полутяжелом весе, но в последнее время он выступает крайне неудачно. За последние десять поединков он потерпел пять поражений, в том числе от Райана Бэйдера (по очкам), Гловера Тейшейры (техническим сабмишеном), Джона Джонса (по очкам), Джими Манувы (нокаутом) и Волкана Оздемира (по очкам). Однако, свой последний бйо он выиграл у Маркоса Рожерио де Лимы и еще одна победа в UFC может вновь вернуть его в топ-5 дивизиона полутяжеловесов. На данный момент Сен Прю за свою карьеру в ММА одержал 20 побед и потерпел 10 поражений.

Юшин Оками долгое время выступал в UFC в среднем весе. После поражения от Роналдо Соузы в сентябре 2013 года японец покинул сильнейшую лигу мира и перебрался в промоушен WSOF, где дрался в полусреднем весе. Сейчас Оками имеет серию из четырех побед кряду. Всего на счету японца 34 победы и десять поражений.

У букмекеров явным фаворитом противостояния является Сен Прю. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время как на победу Оками — 4,4.

Где смотреть турнир?

Главные бои турнира покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 05:00 по Москве.