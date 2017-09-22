UFC Fight Night 117: все о турнире в Японии, где подерутся Сен Прю и Оками
В субботу промоутерская компания UFC проведет турнир Fight Night 117 в Японии на Saitama Super Arena.
Изначально хедлайнерами бойцовского шоу должны были стать Маурисио Руа и Овинс Сен Прю. Но этого боя не будет. Шогун получил травму и матчмейкерам UFC пришлось срочно искать замену. В итоге против Сен Прю сразится японец Юшин Оками — кумир многих фанатов ММА в Азии.
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«Советский спорт» рассказывает о турнире UFC в Японии.
Файткард турнира UFC Fight Night 117
Предварительные бои.
Поединки начнутся в 02:30 по московскому времени.
Даичи Абе (5−0) — Хюн Гюн Лим (13−6−1)
Шиншо Анзаи (9−2) — Люк Жуме (12−3)
Сюри Кондо (5−0) —
Жусиер Формига (19−5) — Улка Сасаки (20−4−2)
Кеита Накамура (32−8−2) — Алекс Монро (13−4).
Основные бои.
Поединки начнутся в 05:00 по московскому времени.
Мизуто Хирота (19−8−2) — Чарльз Роса (11−3)
Теруто Ишихара (10−4−2) — Роландо Ди (8−5−1)
Гекхан Саки (0−1) — Энрике да Сильва (12−3)
Таканори Гоми (35−13) — Донг Хюн Ким (14−8−3)
Клаудиа Гаделья (15−2) — Джессика Андраде (16−6).
Главный бой.
Поединок начнется примерно в 07:00 по московскому времени.
Овинс Сен Прю (20−10) — Юшин Оками (34−10).
Юшин Оками долгое время выступал в UFC в среднем весе. После поражения от Роналдо Соузы в сентябре 2013 года японец покинул сильнейшую лигу мира и перебрался в промоушен WSOF, где дрался в полусреднем весе. Сейчас Оками имеет серию из четырех побед кряду. Всего на счету японца 34 победы и десять поражений.
У букмекеров явным фаворитом противостояния является Сен Прю. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время как на победу Оками — 4,4.
Где смотреть турнир?
Главные бои турнира покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 05:00 по Москве.
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