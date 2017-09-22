Сборная Казахстана по муайтай завоевала семь медалей на Азиатских играх в помещениях
Сборная Казахстана по муайтай завоевала семь медалей на Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, сообщает
пресс-служба Федерации.
По итогам соревнований в столице Туркменистана командой завоевано четыре серебряные и три бронзовые медали. Вторым местом отметились Еламан Саясатов, Абиль Галиев, Вадим Лопарев и Эмиль Умаев. «Бронза» на счету Алмаса Сарсембеков, Ерканата Оспан, Намика Нефталиева.
Для бойца в весе 75 килограммов — Вадима Лопарева — турнир прошел отлично, но в финале наш спортсмен в упорном бою раздельным решением судей уступил иранцу.
«Мне достался достаточно сильный соперник из Ирана. Он —
Хорошим результатам на соревнованиях способствовали полноценная подготовка и правильный психологический настрой бойцов.
«Благодаря поддержке Федерации муайтай Республики Казахстан и Дирекции штатных национальных команд Министерства культуры и спорта, сборная прошла полноценную подготовку к Азиатским играм в два этапа: первый прошел на базе Всемирной академии бокса AIBA, второй — на базе СОК Акбулак», — сообщил государственный тренер по муайтай Кайрат Телеубаев.
По итогам соревнований все призеры получили денежные премии от руководства ФМ РК.
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