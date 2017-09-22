Сборная Казахстана по муайтай завоевала семь медалей на Азиатских играх в помещениях

По итогам соревнований в столице Туркменистана командой завоевано четыре серебряные и три бронзовые медали. Вторым местом отметились Еламан Саясатов, Абиль Галиев, Вадим Лопарев и Эмиль Умаев. «Бронза» на счету Алмаса Сарсембеков, Ерканата Оспан, Намика Нефталиева.

Для бойца в весе 75 килограммов — Вадима Лопарева — турнир прошел отлично, но в финале наш спортсмен в упорном бою раздельным решением судей уступил иранцу.

«Мне достался достаточно сильный соперник из Ирана. Он — профи-боец, который без особого труда прошел тайского оппонента. Соответственно, в финале я встретился с ним. Во время поединка все три раунда я доминировал, но по итогам встречи судьи отдали победу иранцу. Надеюсь, что мне еще предстоит встреча с данным спортсменом, надеюсь на реванш», — отметил Лопарев.

Хорошим результатам на соревнованиях способствовали полноценная подготовка и правильный психологический настрой бойцов.

«Благодаря поддержке Федерации муайтай Республики Казахстан и Дирекции штатных национальных команд Министерства культуры и спорта, сборная прошла полноценную подготовку к Азиатским играм в два этапа: первый прошел на базе Всемирной академии бокса AIBA, второй — на базе СОК Акбулак», — сообщил государственный тренер по муайтай Кайрат Телеубаев.

По итогам соревнований все призеры получили денежные премии от руководства ФМ РК.