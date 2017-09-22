Соперник Емельяненко не будет объявлен на шоу Bellator 23 сентября
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСC/. Соперник по следующему поединку российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко не будет объявлен 23 сентября на шоу Bellator. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент организации Rizin и член команды Емельяненко Джерри Миллен.
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«Это неправда», — сказал Миллен в ответ на вопрос о том, будет ли объявлен соперник Емельяненко на шоу Bellator.
Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко отправился в США на заключительный раунд переговоров по следующему поединку в Bellator. Также россиянин проведет
Емельяненко уступил нокаутом американцу Мэтту Митриону в своем дебютном поединке в Bellator. Его контракт предусматривает три поединка с возможностью проведения чемпионского боя.
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