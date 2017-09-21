В соревнованиях по тайскому боксу в весовой категории до 57 кг Еламан в финале уступил представителю Таиланда Арнону Понкратоку — 28:29. Таким образом, Саясатов принес девятую серебряную медаль в копилку сборной Казахстана на играх «Ашхабад — 2017».