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21 сентября 2017, 15:02 | Летние: Единоборства | Prosports.kz

Саясатов стал серебряным призером Азиатских игр «Ашхабад — 2017»

Казахстанский спортсмен Еламан Саясатов взял серебро V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

В соревнованиях по тайскому боксу в весовой категории до 57 кг Еламан в финале уступил представителю Таиланда Арнону Понкратоку — 28:29. Таким образом, Саясатов принес девятую серебряную медаль в копилку сборной Казахстана на играх «Ашхабад — 2017».

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