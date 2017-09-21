Боец Мусаси запросил проверку Шлеменко на допинг перед поединком в Bellator

«Давайте будем честными: он был пойман на превышении уровня тестостерона в 50 раз выше нормы, так что он определенно уже мухлевал раньше, — сказал Мусаси. — Я чистый спортсмен и хочу, чтобы мои соперники тоже были “чистыми”. Я не хочу, чтобы мой соперник был физически и психологически сильнее нормы в два раза. Если бои “чистые”, я не беспокоюсь, я знаю, что делать».

В середине марта 2015 года стало известно, что у Шлеменко значительно превышен допустимый уровень тестостерона в допинг-пробе, которую он сдал 13 февраля перед поединком с Мелвином Манхуфом. Бой, прошедший во Фресно (США, штат Калифорния) и завершившийся победой Шлеменко, был признан несостоявшимся. Решение о трехлетней дисквалификации Шлеменко было принято 23 июня, также боец был оштрафован на $10 тыс. Позднее россиянин подал документы в суд с целью оспорить решение о дисквалификации, его апелляция была удовлетворена.

В июле Мусаси, ранее выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подписал контракт с Bellator. Всего на профессиональном ринге 32-летний боец провел 50 поединков по правилам смешанных единоборств (ММА), одержав победы в 42 из них (35 — досрочно), потерпел шесть поражений, еще два боя завершились вничью. В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 — нокаутом) и девять поражений в ММА.