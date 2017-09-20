Новый бой для Емельяненко. Будет ли он последним?
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отправился в Америку для подписания контракта на новый бой. Возможно, заключительный в карьере.
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У Емельяненко в промоушне Bellator согласно действующему соглашению остается еще как минимум один бой, и этой опцией он собирается воспользоваться. Свое слово продолжить карьеру после болезненного поражения от Мэтта Митриона россиянин сдержал и отправился в Америку подписать соответствующие бумаги.
В качестве почетного гостя Емельяненко посетит турнир Bellator 183, который пройдет 23 сентября в
КАК УХОДЯТ ВЕЛИКИЕ
Емельяненко уже объявлял, что во второй — и заключительный — раз объявит об уходе именно в Bellator. Контракт с промоушном был рассчитан на два боя с возможностью проведения третьего. Первый — против Митриона — уже состоялся. Таким образом, предстоящий бой, о котором сейчас пойдут переговоры, может стать завершающим в карьере Емельяненко.
Многие эксперты высказывались в пользу того, чтобы завершить карьеру еще после поражения от Митриона, однако этот вариант Емельяненко даже не рассматривал.
— Я боец. И в спорте, и по жизни. Это у меня в крови, в душе. Я не могу жить без смешанных единоборств. Невозможно выигрывать всё время, хотя это было бы неплохо. Победы чередуются с поражениями. В этот раз мне не повезло, но я еще обязательно покажу себя, не надо списывать со счетов Федора Емельяненко, — говорил он.
Очевидно, что Емельяненко наверняка хочет уйти победителем. Хотя даже те, кто говорил, что напрасно, мол, он вернулся в «клетку», соглашались, что болезненное поражение от Митриона не делает карьеру россиянина менее великой.
Многие великие не смогли уйти красиво.
— Насколько вам важно завершить карьеру с титулом?
— Абсолютно не важно.
— Даже не думаете об этом? Ведь были разговоры о возможности провести бой за пояс.
— Да, в контракте это предусматривается.
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ
Многое будет зависеть от того, как Емельяненко проведет свой второй бой в Bellator. Существуют следующие сценарии. Победа — и тогда, скорее всего, обе стороны захотят организовать еще один поединок — на этот раз уже точно финальный — и проводить Последнего Императора с почестями. Поражение — и, очевидно, больше рисковать никто не станет. Завершать карьеру придется на печальной ноте, если, конечно, не появится других опций. Ничья или иные обстоятельства — и вопрос о продолжении карьеры будет открытым.
Многие на месте Емельяненко на свой последний или предпоследний бой выбрали бы соперника послабее. Но россиянин не стал искать легких путей, согласившись на бой с Митрионом. Возможно, и в этот раз он поступит как настоящий боец и не станет подбирать себе в оппоненты аутсайдера в расчете на простую победу.
В любом случае, готовиться к поединку придется очень и очень серьезно. И, возможно,
— Сложно стало работать дома, не могу избежать встреч, все время появляются
Елена СОБОЛЬ
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