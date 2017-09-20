Новый бой для Емельяненко. Будет ли он последним?

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У Емельяненко в промоушне Bellator согласно действующему соглашению остается еще как минимум один бой, и этой опцией он собирается воспользоваться. Свое слово продолжить карьеру после болезненного поражения от Мэтта Митриона россиянин сдержал и отправился в Америку подписать соответствующие бумаги.

В качестве почетного гостя Емельяненко посетит турнир Bellator 183, который пройдет 23 сентября в Сан-Хосе. В рамках этого шоу и состоятся переговоры с руководством промоушна. И, если все пройдет успешно, скоро мы услышим имя нового соперника Последнего Императора. Вероятнее всего, бой состоится уже до конца года.

КАК УХОДЯТ ВЕЛИКИЕ

Емельяненко уже объявлял, что во второй — и заключительный — раз объявит об уходе именно в Bellator. Контракт с промоушном был рассчитан на два боя с возможностью проведения третьего. Первый — против Митриона — уже состоялся. Таким образом, предстоящий бой, о котором сейчас пойдут переговоры, может стать завершающим в карьере Емельяненко.

Многие эксперты высказывались в пользу того, чтобы завершить карьеру еще после поражения от Митриона, однако этот вариант Емельяненко даже не рассматривал.

— Я боец. И в спорте, и по жизни. Это у меня в крови, в душе. Я не могу жить без смешанных единоборств. Невозможно выигрывать всё время, хотя это было бы неплохо. Победы чередуются с поражениями. В этот раз мне не повезло, но я еще обязательно покажу себя, не надо списывать со счетов Федора Емельяненко, — говорил он.

Очевидно, что Емельяненко наверняка хочет уйти победителем. Хотя даже те, кто говорил, что напрасно, мол, он вернулся в «клетку», соглашались, что болезненное поражение от Митриона не делает карьеру россиянина менее великой.

Многие великие не смогли уйти красиво. Кто-то так и не смог остановиться. Кто-то просто не рассчитал силы в заключительных поединках, выбрав в соперники голодных до победы бойцов. Некоторые напоследок лишались титулов или в попытках завоевать пояс терпели неудачу. Но этот момент для Емельяненко не так принципиален.

— Насколько вам важно завершить карьеру с титулом?

— Абсолютно не важно.

— Даже не думаете об этом? Ведь были разговоры о возможности провести бой за пояс.

— Да, в контракте это предусматривается.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

Многое будет зависеть от того, как Емельяненко проведет свой второй бой в Bellator. Существуют следующие сценарии. Победа — и тогда, скорее всего, обе стороны захотят организовать еще один поединок — на этот раз уже точно финальный — и проводить Последнего Императора с почестями. Поражение — и, очевидно, больше рисковать никто не станет. Завершать карьеру придется на печальной ноте, если, конечно, не появится других опций. Ничья или иные обстоятельства — и вопрос о продолжении карьеры будет открытым.

Многие на месте Емельяненко на свой последний или предпоследний бой выбрали бы соперника послабее. Но россиянин не стал искать легких путей, согласившись на бой с Митрионом. Возможно, и в этот раз он поступит как настоящий боец и не станет подбирать себе в оппоненты аутсайдера в расчете на простую победу.

В любом случае, готовиться к поединку придется очень и очень серьезно. И, возможно, что-то опять придется менять, как сделал это Емельяненко перед боем с Митрионом, уехав от семьи и друзей, а также от своих постоянных партнеров по залу и бессменных тренеров.

— Сложно стало работать дома, не могу избежать встреч, все время появляются какие-то дела, — говорил тогда Емельяненко. — Решил полностью это убрать. Будет сбор, где я буду сконцентрирован только на тренировках и только на своей подготовке, никаких других дел не будет.

Елена СОБОЛЬ