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20 сентября 2017, 14:23 | Летние: Единоборства | Prosports.kz

Нефталиев стал бронзовым призером Азиатских игр «Ашхабад — 2017»

Казахстанский спортсмен Намик Нефталиев взял бронзовую медаль на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

В соревнованиях по тайскому боксу (71 кг) Намик дошел до полуфинала, где проиграл китайскому спортсмену Донг Чангу Гуо — 28:89. Напомним, что ранее Оспан стал бронзовым призером по тайскому боксу на Азиатских играх «Ашхабад — 2017».

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