В соревнованиях по тайскому боксу (71 кг) Намик дошел до полуфинала, где проиграл китайскому спортсмену Донг Чангу Гуо — 28:89. Напомним, что ранее Оспан стал бронзовым призером по тайскому боксу на Азиатских играх «Ашхабад — 2017».