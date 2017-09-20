Нефталиев стал бронзовым призером Азиатских игр «Ашхабад — 2017»
Казахстанский спортсмен Намик Нефталиев взял бронзовую медаль на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.
В соревнованиях по тайскому боксу (71 кг) Намик дошел до полуфинала, где проиграл китайскому спортсмену Донг Чангу Гуо — 28:89. Напомним, что ранее Оспан стал бронзовым призером по тайскому боксу на Азиатских играх «Ашхабад — 2017».
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