Отдавшая победу «Канело» в бою с Головкиным судья отстранена от работы на турнире UFC

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В прошедшем поединке Берд оказалась в центре скандала. Она поставила счет 118−110 в пользу Альвареса, что вызвало негодование у фанатов, специалистов и даже у промоутеров обоих боксеров.

Ранее NSAC сообщала, что Берд отчитается по каждому раунду и больше не получит назначения на большие бои.

«Срочно. Судья Аделейд Берд снята с UFC 216 в Вегасе. NSAC говорит, что ей нужно время, чтобы прийти в себя», — сообщил журналист канала CBS Крис Маатвэй.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Breaking!! Judge Adalaide Byrd has been taken off UFC 216 fight card in Vegas. NSAC says she needs time away to regroup. <a href="https://twitter.com/8NewsNow">@8NewsNow</a></p>— Chris Maathuis (@sports8) <a href="https://twitter.com/sports8/status/909878888519495681">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что после боя Головкин — Альварес, который также прошел на T-Mobile, президент UFC Дана Уайт раскритиковал NSAC.

«NSAC, это было отвратительно», — написал Уайт в твиттере сразу после объявления решения о ничьей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">NSAC That is DISGUSTING!!!!!!!!!</p>— Dana White (@danawhite) <a href="https://twitter.com/danawhite/status/909265960917282816">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>