Отдавшая победу «Канело» в бою с Головкиным судья отстранена от работы на турнире UFC
Атлетическая комиссия Невады (NSAC) приняла решение отказаться от услуг судьи Аделейд Берд на турнире UFC 216 после ее работы на бое между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
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В прошедшем поединке Берд оказалась в центре скандала. Она поставила счет 118−110 в пользу Альвареса, что вызвало негодование у фанатов, специалистов и даже у промоутеров обоих боксеров.
Ранее NSAC сообщала, что Берд отчитается по каждому раунду и больше не получит назначения на большие бои.
«Срочно. Судья Аделейд Берд снята с UFC 216 в Вегасе. NSAC говорит, что ей нужно время, чтобы прийти в себя», — сообщил журналист канала CBS Крис Маатвэй.
Отметим, что после боя Головкин — Альварес, который также прошел на
«NSAC, это было отвратительно», — написал Уайт в твиттере сразу после объявления решения о ничьей.
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