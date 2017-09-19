Bellator пока не планирует анонсировать следующий бой Федора Емельяненко
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Организация Bellator не планирует в ближайшее время анонсировать следующий поединок российского бойца Федора Емельяненко. Об этом ТАСС рассказал директор Bellator по коммуникациям Райан Грэб.
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Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко вылетел в США для проведения заключительной стадии переговоров о своем следующем поединке.
«Федор встретится с болельщиками и проведет автограф- сессию. Мы не планируем в ближайшее время анонсировать его следующий поединок», — сказал Грэб.
Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.
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