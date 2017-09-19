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19 сентября 2017, 17:04 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Федор Емельяненко едет в США подписывать новый контракт

Юлия Куклина, пресс-секретарь российского бойца ММА Федора Емельяненко, подтвердила «СЭ» информацию о том, что самый знаменитый российский боец смешанного стиля планирует посетить турнир Bellator 183.

Юлия <span class=error>Куклина</span> <nobr>пресс-секретарь</nobr> российского бойца <span class=error>ММА</span> Федора Емельяненко подтвердила СЭ информацию о том что самый знаменитый российский боец смешанного стиля планирует посетить турнир Bellator 183. Увеличить
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Пройдет он 23 сентября в американском Сан-Хосе. В рамках этого шоу должны состояться переговоры о следующем поединке Емельяненко, который предусмотрен его соглашением с промоушеном Bellator.

В том случае, если переговоры будут успешными, мы узнаем имя следующего соперника Федора. Напомним, что свой первый поединок в Bellator Емельяненко 24 июня проиграл Мэтту Митриону нокаутом на второй минуте боя. Ожидается, что второй бой россиянин проведет до конца нынешнего года. (Дмитрий СОМОВ).
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Сергей Морозов: Моя очередная цель — выиграть пояс М-1 Global

Первый канал Евразия в прямом эфире покажет поединок сильнейшего казахстанского бойца Сергея Морозова против бразильского спортсмена Луана Фернандеса. «Ночь больших кулаков» стартует 23 сентября в 23:00 и обещает быть зрелищной и захватывающей. Обычно так и происходит, когда на ринг выходят Сергей Морозов и Луан Фернандес. Бои этих спортсменов всегда отличает насыщенность напряженными и яркими моментами, за что они не раз удостаивались бонусов и наград.
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