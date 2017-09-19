Федор Емельяненко едет в США подписывать новый контракт

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Пройдет он 23 сентября в американском Сан-Хосе. В рамках этого шоу должны состояться переговоры о следующем поединке Емельяненко, который предусмотрен его соглашением с промоушеном Bellator.

В том случае, если переговоры будут успешными, мы узнаем имя следующего соперника Федора. Напомним, что свой первый поединок в Bellator Емельяненко 24 июня проиграл Мэтту Митриону нокаутом на второй минуте боя. Ожидается, что второй бой россиянин проведет до конца нынешнего года. (Дмитрий СОМОВ).