Наш спортсмен считается серьезным спарринг-партнером. Сергей Морозов — серебряный призер Чемпионата Азии, вице-чемпион первенства Мира по смешанным боевым единоборствам, а кроме того, — это первый казахстанский боец MMA, подписавший контракт с M1-Global. Его соперник на предстоящем турнире M-1 Challenge 83 — чемпион Бразилии по тайскому боксу, чемпион Bigway Fight, владеет бразильским джиу-джитсу на уровне синего пояса, а один из его профессиональных поединков был номинирован на звание боя года в Бразилии.



Сергей Морозов не в первый раз выступает против бразильских оппонентов — первые две встречи окончились его блистательными победами. Однако к новому бою казахстанец готовится весьма серьезно. Между тренировками корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz удалось побеседовать с нашим земляком.



— Сергей, расскажите о том, какой следующий бой Вам предстоит провести, и где он будет проходить?

— Предстоящий бой, как Вы знаете, я проведу против бразильского бойца Луана Фернандеса. Состоится поединок в Казани 23 сентября. Ну, а казахстанцы увидят его в реальном времени, — в прямой трансляции Первого канала Евразия в 23:00.



— Расскажите о своем сопернике.

— Информации о нем у меня немного. Я всегда говорю: все будет видно в бою. Соперник из Бразилии, зовут Луан Фернандес. Подходит к своему дебютному бою в российском промоушене с победным стриком из 7 боев подряд. Поединков Фернандеса в Интернете нет, увидеть их я не имею возможности. Даже исходя из этого, думаю, бой будет непростым, ведь соперник мне не знаком. На мой взгляд, он больше бьет, потому что профилирующий стиль — муай-тай. Я за себя уверен, готовлюсь по всем аспектам, тренируюсь и в борьбе, и в стойке. Готов к любому сценарию развития событий. Настроен только на победу.



— Последний свой бой с бразильцем Фабрисио Сарраффом Вы провели в апреле. Прошло пять месяцев. Сколько Вам требуется времени для подготовки к серьезным поединкам?

— На хорошую подготовку уходит три месяца. Время необходимо для того, чтобы начать заниматься плавно, получить хорошую нагрузку, пройти два или три этапа сборов. Форсировать, принимать бой необдуманно, как говорится, — на скорую руку, нежелательно. Три месяца — самый оптимальный вариант, чтобы прийти в форму и одержать победу даже над самым серьезным соперником, входящим в ТОП-10.



— Как часто Вы готовы проводить бои?

— Раньше я дрался очень часто, — бывало, в год около шести боев проводил. За прошедший год я провел четыре боя. Два выиграл и еще в двух потерпел поражение. После этих не совсем удачных поединков я пересмотрел стратегию. Теперь так рисковать своей карьерой из-за поспешных решений, биться не на своих условиях я не хочу. Да, раньше, когда соперники, возможно, были не столь сильными, я мог себе позволить драться по шесть раз в год. В прошлом году я проиграл два боя из четырех, потому что сроки были сильно сжаты, времени на подготовку не было, а не отказался я потому, что просто не привык отказываться. Как результат — не совсем удачные выходы. Никого в этом не виню. Тут ошибка только моя. Я сделал выводы и поспешных решений больше не принимаю. Теперь у меня около трех-четырех поединков в год. Это оптимальный вариант.



— Каковы Ваши цели в M-1 Global?

— Моя очередная цель — выиграть пояс М-1. Я настроен решительно и, даст Бог, выиграю, добьюсь своей цели. Когда закончится контракт с М-1, будем смотреть, какие предложения поступят в самой лиге. Думаю, условия будут очень хорошими, потому что я там уже не первый год и заявил о себе неплохо. Единственное, — не получилось, конечно, за эти три года выиграть пояс. Но, думаю, эта победа еще впереди.



— Сколько боев у Вас по контракту с этой организацией?

— Мой контракт с М-1 Global заканчивается в следующем году — в январе или феврале месяце. По нему обязанность у нас следующая: в течение двух лет необходимо проводить не менее трех боев в год. Соответственно, за все время действия контракта боец должен провести шесть поединков. И я их уже провел. То есть, такого понятия, как сколько боев осталось, нет, — у меня контракт до следующего года. Сколько проведем за оставшееся время — столько проведем. Пока есть контракт — будем биться.



— Расскажите, пожалуйста, об организации боев.

— Организация боев здесь всегда на высоком уровне. Они проходят в легкой, не давящей обстановке. Здесь здоровая атмосфера, и, что важно, нет предвзятого отношения ни к кому. Спортсменов не делят на хороших и плохих. Ко всем ребятам относятся одинаково уважительно. Лично я получаю всегда большое удовольствие от боев, очень комфортно драться на этом рейдже.



— Каковы выплаты бойцам — тайна?

— Скажу так: контракты у всех свои, они индивидуальные, разные. Это зависит от самого бойца, его цели, а также от промоутера — кто какой контракт сможет получить. Гонорары — это конфиденциальная информация. Она не оглашается. Даже в контракте у нас есть пояснение о том, что мы не имеем право разглашать ее. Так что — извините (Улыбается). Одно скажу: бойцы не зарабатывают таких огромных денег, как многим кажется. Они зарабатывают, чтобы прожить от боя к бою. Обеспечить себе нормальный тренировочный процесс.



— У Вас есть какие-то приметы перед боями? Вы суеверный человек?

— Я не суеверен. Примет особых нет. Хотя, — есть одна: как подготовишься к бою, так все и будет. Все зависит от тебя и от твоей команды. Как будешь пахать в зале, так бой твой и пройдет. Будешь халтурить — в бою ничего тебе не светит, а если подготовишься и выложишься на 100 процентов, то и в бою все будет легко и просто.



— К поражениям готовы?

— Поражения переносятся нелегко. Любое поражение — это, в моральном плане, непросто. Особенно тяжело спортсменам, когда приходят первые поражения, вторые — ведь опыта жизненного, спортивного еще нет. Это, в некоторой степени, — шок, потому что на тебя возлагают большие надежды, планы, на тебя надеется много людей. Что я для себя отметил: когда приходят поражения, меняется твое окружение. Отсеиваются ненужные люди, и это — большой плюс. Остаются только близкие, люди, в которых я уверен, которые будут со мной, пусть я выиграю, пусть не выиграю. Именно благодаря им переживаю поражения теперь я не сильно. В поражениях важно понимать, что за падением всегда будет взлет. Нужно просто сделать выводы, пройти этот урок — и идти дальше, к победам! Это жизнь.



— Чем занимаетесь в свободное от тренировок и поединков время?

— Свободное время я провожу со своей семьей, в кругу близких друзей. А кроме того, преподаю детям. На сегодняшний день, в том числе, благодаря популяризации, которую обеспечивает Первый канал Евразия, появилось очень много желающих заниматься единоборствами. Приходит много деток. Я их обучаю, тренирую — и очень рад этому. В основном, с маленькими спортсменами мы изучаем технику рукопашного боя. А затем плавно они постигают азы любительского и профессионального боев. Я думаю, что возросший интерес к спорту в Казахстане связан именно с тем, что крупные телеканалы промоутируют спортивные мероприятия, и бои в том числе. То, что Первый канал Евразия выкупил права на прямую трансляцию, — это, на мой взгляд, неоценимый вклад в развитие спорта в стране. Любые спортивные мероприятия — это всегда зрелищно, всегда красиво, это приковывает внимание зрителей, молодежи и детей в особенности. Это пропаганда здорового образа жизни. Не раз бывало такое, что ты защищаешь честь страны, приезжаешь с победой, — а об этом никто не знает. Люди не знают, что у нас есть сильные спортсмены. Первый, как всегда, оказался первым и начал очень хорошее дело.

Смотрите прямую трансляцию моего боя против Луана Фернандеса 23 сентября в 23:00.