Фёдор Емельяненко узнает имя следующего соперника 23 сентября
Российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко посетит турнир Bellator 183, который пройдёт 23 сентября в
Сан-Хосе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.
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В рамках шоу, которое возглавит поединок Бенсон Хендерсон — Патрисио Фрейре, будет объявлен следующий соперник и дата боя Емельяненко.
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Фёдор проведёт бой в рамках новогоднего турнира Rizin, однако спортсмен опроверг данную информацию.
Напомним, свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко проиграл Мэтту Митриону. По контракту Последний Император выступит в организации Скотта Кокера ещё дважды.
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