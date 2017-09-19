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19 сентября 2017, 13:44 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фёдор Емельяненко узнает имя следующего соперника 23 сентября

Российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко посетит турнир Bellator 183, который пройдёт 23 сентября в Сан-Хосе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.

Российский боец <span class=error>ММА</span> тяжеловес Фёдор Емельяненко посетит турнир Bellator 183 который пройдёт 23 сентября в <nobr>Сан-Хосе</nobr> сообщает корреспондент Чемпионата Константин Устьянцев. Увеличить
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В рамках шоу, которое возглавит поединок Бенсон Хендерсон — Патрисио Фрейре, будет объявлен следующий соперник и дата боя Емельяненко.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Фёдор проведёт бой в рамках новогоднего турнира Rizin, однако спортсмен опроверг данную информацию.

Напомним, свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко проиграл Мэтту Митриону. По контракту Последний Император выступит в организации Скотта Кокера ещё дважды.
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