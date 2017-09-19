Перенесенный из Минска ЧЕ по тхэквондо пройдет в Софии

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Чемпионат Европы в олимпийских весовых категориях и 6-й открытый чемпионат Европы по паратхэквондо пройдет с 7 по 10 декабря в Софии.

Ранее на официальном сайте ЕФТ было размещено сообщение о переносе чемпионатов Европы по таэквондо и паратхэквондо из Беларуси в другую страну. Согласно официальному сообщению, причиной стали «непредвиденные обстоятельства», детали которых не раскрывались.

По предварительной информации, мотивом послужило решение не включать таэквондо в программу вторых Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.