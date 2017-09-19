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19 сентября 2017, 12:38 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Перенесенный из Минска ЧЕ по тхэквондо пройдет в Софии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенесенный из Минска чемпионат Европы по таэквондо пройдет в Софии. Такая информация размещена на сайте Европейской федерации данного вида спорта (ЕФТ), сообщает БЕЛТА.

<em>19 сентября Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Перенесенный из Минска чемпионат Европы по таэквондо пройдет в Софии. Такая информация размещена на сайте Европейской федерации данного вида спорта (<span class=error>ЕФТ</span>) сообщает <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Чемпионат Европы в олимпийских весовых категориях и 6-й открытый чемпионат Европы по паратхэквондо пройдет с 7 по 10 декабря в Софии.

Ранее на официальном сайте ЕФТ было размещено сообщение о переносе чемпионатов Европы по таэквондо и паратхэквондо из Беларуси в другую страну. Согласно официальному сообщению, причиной стали «непредвиденные обстоятельства», детали которых не раскрывались.

По предварительной информации, мотивом послужило решение не включать таэквондо в программу вторых Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.
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